Adler fast Herbstmeister - Sechs Teams sitzen nach

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 festigt die Kräfteverhältnisse an der Spitze. SV Adler Berlin gewinnt auch in Britz und ist aufgrund des starken Torverhältnisses kaum noch vom Platz an der Sonne zu verdrängen. SSC Teutonia 99 II lässt Punkte liegen. Dahinter liefern sich die Verfolger torreiche Duelle. Im Tabellenkeller sammelt Staaken II wichtige Zähler, Brandenburg bleibt Schlusslicht. Drei Nachholspiele stehen noch an, bevor es in die Winterpause geht. Ab Dienstag werden Begegnungen vom11.Spieltag nachgeholt
Hier die Nachschau des 15.Spieltag
Rehberge geht früh durch Jaworski in Führung und baut diese weiter aus. Brandenburg kommt durch Abduev heran, doch erneut Jaworski stellt den alten Abstand wieder her. Benjamin verkürzt noch einmal, mehr gelingt dem Schlusslicht jedoch nicht. Brandenburg bleibt punktlos Letzter. Rehberge klettert höher
Makkabi II geht früh durch Ghalayini in Führung. Spandau antwortet mit Treffern von Chamkhi und Miguel, doch Makkabi kontert durch Sahin und Tokgöz und führt zur Pause. Nach dem Seitenwechsel trifft Ceylan doppelt für Spandau, ehe Hussein mit zwei Treffern den Heimsieg sichert. Für Makkabi ist erneut Tokgöz erfolgreich. Spandau bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Makkabi II steht weiter auf einem möglichen Abstiegsplatz und muss am Dienstag nach Friedrichshagen.
Dersim II geht früh durch Pritzschke in Führung. Friedrichshagen gleicht durch Piethe aus. Noch vor der Pause bringt Akcali den Gastgeber wieder nach vorn. Nach dem Seitenwechsel erhöht Akis, Friedrichshagen verkürzt durch Rother, ehe Akis erneut trifft. In der Schlussphase kommt Friedrichshagen durch Piethe nochmals heran, der Ausgleich bleibt jedoch aus. Dersim II bleibt Dritter und erster Verfolger der Spitzengruppe.
Nach einer torlosen ersten Hälfte entscheidet Lummert die Partie zugunsten der Gäste. Meteor II bleibt ohne eigenen Treffer. Staaken II sammelt wichtige Punkte und hält Anschluss an das rettende Ufer. Meteor bleibt im unteren Tabellenbereich.
Köpenick II geht vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel kommt Pankow zum Ausgleich. Dabei bleibt es. Köpenick II steht weiterhin im Tabellenmittelfeld und ist am Dienstag beim Spitzenreiter Adler gefordert. Pankow sammelt einen Punkt im Kampf um Stabilität.
Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Thönnes Teutonia II in Führung. Weißensee reagiert im weiteren Verlauf und gleicht durch Gaertner aus. Weitere Tore fallen nicht mehr. Teutonia II bleibt Tabellenzweiter, verpasst aber die Chance, den Druck auf Adler zu erhöhen. Weißensee hält Anschluss an das obere Mittelfeld.
Novi Pazar geht im ersten Durchgang durch Abdel Hamid in Führung, Victoria antwortet noch vor der Pause durch Hake mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bringt Hake die Gäste erneut in Führung, ehe Dima Dima nachlegt. Novi Pazar kommt zurück: Zunächst verkürzt Yildirim, in der Schlussphase sorgt Belancic für den Ausgleich. Novi Pazar bleibt damit im unteren Tabellenmittelfeld. Victoria Friedrichshain verpasst es, weiter nach oben aufzuschließen.
Zur Pause bleibt die Partie torlos. Nach dem Seitenwechsel bringt Krampah Concordia Britz in Führung und legt später einen zweiten Treffer nach. Adler Berlin bleibt ruhig und antwortet zunächst durch Kluth, ehe Dorn mit zwei Treffern das Spiel zugunsten des Tabellenführers dreht. Adler Berlin baut die Tabellenführung aus und ist aufgrund des Torverhältnisses kaum noch als Herbstmeister einzuholen. Concordia Britz bleibt Vierter.
