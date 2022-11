„ADLER BESIEGEN TABELLENFÜHRER“

Mit einem fulminanten auch in der Höhe verdienten 5:0- Heimerfolg meldet sich der FCU im Aufstiegsrennen zurück und feiert zudem seinen sechsten Ligasieg in Serie.

Dabei gingen die ADLER schon früh in Führung, als Stefan Gündisch in der 4. Spielminute Nebojsa Simikic im Sechzehner freispielte und dieser aus spitzem Winkel mit Hilfe des Innenpfostens traf. In der Folge blieb der FCU aktiver, die Gäste wurden erstmals in der 17. Minute gefährlich, als eine Flanke immer länger wurde und von Leon Dobler an die Latte gelenkt wurde. Auch ein Freistoß von Kevin Haas ging doch ein gutes Stück über das Tor. Nachdem Nebojsa Simikic in der 31. Minute mit einem Freistoß knapp scheiterte, lenkte Marvin Heide den folgenden Eckball mit der Hacke traumhaft ins lange Eck zum 2:0, womit es auch in die Halbzeitpause ging.