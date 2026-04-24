Adin Kurtovic verlängert bei FC Alte Haide

Mit seinen jungen 23 Jahren hat Adin bereits einen beeindruckenden Weg hinter sich. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in den Jugendabteilungen von TAF Glonntal und dem FC Ismaning, wo er sich in der U19 Bayernliga bewies. Direkt im Anschluss sammelte er wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich beim FC Unterföhring in der Landesliga, bevor es ihn über den VfR Garching und Türkspor Garching schließlich in der Saison 2025/2026 zu uns nach Alte Haide verschlug.

Mit großer Begeisterung geben wir heute bekannt, dass unser unermüdlicher Kämpfer in der Defensive, Adin Kurtovic, seinen Vertrag beim FC Alte Haide verlängert hat! Adin wird uns auch in der Saison 2026/2027 mit seinem Talent und seiner Hingabe bereichern!

Adin hat sich in kürzester Zeit als unverzichtbare Säule unserer Mannschaft etabliert. Mit Herz und Leidenschaft kämpft er in jedem Spiel für unsere Farben und ist ein absoluter Fixpunkt in unserer Defensive. Seine Präsenz, sein unbedingter Wille machen ihn zu einem Spieler, den jeder Trainer in seinen Reihen wissen möchte. Er ist nicht nur ein Spieler, er ist ein echter Teamplayer und ein Vorbild auf und neben dem Platz.

Unser Sportlicher Leiter Daniel Crnicki und Geschäftsführer Oktay Kaya sind sich einig: "Wir sind überglücklich, einen so wichtigen und jungen Spieler wie Adin auch für die neue Saison an uns gebunden zu haben. Seine Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen für die positive Entwicklung unseres Vereins und unsere Ambitionen für die Zukunft."

Die gesamte Alte Haide Familie freut sich riesig darauf, Adin auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 in unserem Trikot zu sehen und gemeinsam mit ihm Erfolge zu feiern.