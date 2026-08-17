Adil Iggoute ist zurück: Oberligist bekommt seinen Torjäger wieder Die Young Boys Reutlingen freuen sich über die Rückkehr des Aufstiegshelds, der in der letzten Verbandsliga-Saison 21 Tore erzielt hat. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Die Young Boys Reutlingen können im ersten Oberliga-Jahr wieder auf einen ihrer wichtigsten Aufstiegsgaranten setzen. Adil Iggoute kehrt zurück und trägt erneut das blau-weiße Trikot. Für den Aufsteiger ist die Rückkehr des Stürmers ein echter Gewinn – schließlich hatte Iggoute in der vergangenen Verbandsliga-Saison großen Anteil am Sprung in die Oberliga.

40 Scorer in einer Saison Die Zahlen des Angreifers sind beeindruckend. In der Saison 2025/26 absolvierte Iggoute 28 Verbandsligaspiele für die Young Boys und erzielte dabei 21 Tore. Zusätzlich bereitete er 19 Treffer vor. Damit kam er auf 40 Scorerpunkte in nur 28 Partien. Auch schon in der Vorsaison hatte er seine Klasse gezeigt: In neun Verbandsligaspielen gelangen ihm neun Tore und fünf Assists. Insgesamt stehen für Iggoute in seiner erfassten Laufbahn 86 Spiele, 46 Treffer und 34 Vorlagen zu Buche.

Viel Erfahrung aus Tübingen und Balingen Vor seiner Zeit bei den Young Boys spielte Iggoute unter anderem für die TSG Tübingen. Dort kam er bereits früh in der Verbandsliga zum Einsatz und sammelte in mehreren Spielzeiten wertvolle Erfahrung. In der Saison 2018/19 absolvierte er 25 Verbandsligaspiele, erzielte sechs Tore und bereitete acht weitere vor. Im Nachwuchsbereich war Iggoute außerdem für die TSG Balingen sowie den SSV Reutlingen aktiv. Schon dort deutete sich sein Offensivpotenzial an.