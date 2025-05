Adersheim unter Zugzwang – Salzdahlum mit Chance sich abzusetzen

Während sich Adersheim gegen MTV Wolfenbüttel II im Abstiegskampf aufbäumen muss, fährt Gitter nach der klaren Niederlage gegen Goslar zum VfL Salder um Punkte gut zu machen. Auch in Salzdahlum geht es um dringend benötigte Zähler. Die Spitzenteams sind spielfrei, doch der Tabellenkeller verspricht umso mehr Spannung.

FC Arminia Adersheim (14./20 Pkt.) – MTV Wolfenbüttel II (7./38 Pkt.) Mittwoch, 14.05., 19:00 Uhr

Nach dem 2:5 in Wendessen steht Adersheim mit dem Rücken zur Wand – vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer lassen kaum Spielraum. Mit einem Heimsieg gegen MTV II, das zuletzt souverän mit 4:1 gegen Ilsetal gewann, wäre ein kleiner Hoffnungsschimmer zurück. Die Gäste hingegen haben im gesicherten Mittelfeld kaum Druck, treten aber mit Rückenwind an. Adersheim muss die Defensive stabilisieren, um im Kampf um den Klassenerhalt eine Chance zu wahren. Nach drei Niederlagen in Folge hofft man nun auf eine Wende zum Saison-Endspurt.

VfL Salder (4./47 Pkt.) – SC Gitter (6./40 Pkt.) Donnerstag, 15.05., 18:30 Uhr

Salder zeigte beim 2:4 in Bad Harzburg Moral, blieb am Ende jedoch erneut punktlos. Gitter war beim 0:3 gegen den Tabellenzweiten Goslar chancenlos und muss sich besonders in der Offensive steigern. Beide Teams stehen gesichert, doch ein Dreier würde die eigene Position im oberen Mittelfeld festigen. Besonders für Gitter ist es eine Standortbestimmung nach zuletzt schwankenden Leistungen.

TSV Üfingen (9./33 Pkt.) – SV Innerstetal (16./9 Pkt.) Donnerstag, 15.05., 19:00 Uhr

Üfingen hat die Chance, sich mit einem Heimsieg weiter in die obere Tabellenhälfte zu schieben. Der abgeschlagene Tabellenletzte Innerstetal konnte zuletzt zwar phasenweise mithalten, wartet aber weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Alles andere als ein Heimerfolg wäre für den TSV eine herbe Enttäuschung gegen den bereits abgestiegenen Gegner.

