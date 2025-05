Verabschiedet sich einer oder gehen alle beide? Trainer Korbinian Gerg (links) hat bereits kundgetan, dass er kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Mit Routinier Maximilian Feigl soll es noch Gespräche geben, ob es weitergeht. – Foto: Oliver Rabuser

Aderlass nach dem Abstieg: Bei Habach bahnt sich der Abschied einiger Spieler an „Punktuelle Veränderung“ im Team Verlinkte Inhalte Relegation zur BZL BZL Oberbayern Süd Altenerding ASV Habach

Nach dem Aus in der Relegation stellt sich der ASV Habach neu auf. Beim künftigen Kreisligisten bahnt sich der Abgang einiger Spieler an.

Habach – Der Sonntag war längst angebrochen und beim „Trödler“ noch lange nicht Schluss. Es bedurfte keiner XXL-Aufarbeitung in der Habacher Kultkneipe – einer ausführlichen Nachlese indes schon. Erst lief der Pizzaofen auf Hochtouren, dann der Zapfhahn. Es war nach der erfolglosen Zusatzschicht in der Relegation kein klassischer Abstieg, der beim ASV Habach durch die 2:5-Niederlage in Altenerding (das Hinspiel war mit 2:3 verloren gegangen) am Samstag besiegelt worden war. Vielmehr ist es eine Rückstufung in einer schwierigen Spielzeit mit vielen Leistungsabfällen, an deren Ende sich die ohnehin nicht sonderlich ausgeprägte Resthoffnung auf den Ligaverbleib nicht erfüllen sollte. Sa., 24.05.2025, 15:00 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding ASV Habach ASV Habach 5 n.V. 2

„Team hat sich nichts vorzuwerfen“: Enttäuschung bei ASV Habach nach Abstieg in Kreisliga „Enttäuschung“ war ein Begriff, der in ASV-Kreisen oftmals fiel und auch non-verbal Ausdruck fand. Das war nach dem Schlusspfiff in Altenerding so, und das wird dem Selbstverständnis eines Sportlers gemäß vermutlich auch noch einige Tage anhalten. „Drei bis vier Wochen durchschnaufen“, so formuliert es Markus Vogt. Dann richtet sich der Blick auf neue Herausforderungen. Auch beim Abteilungsleiter des Klubs relativierten sich Enttäuschung und Ernüchterung schnell. „Das Team hat alles gegeben und sich nichts vorzuwerfen“, betont Vogt. Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass so, wie es gelaufen ist, nicht recht viel mehr zu erwarten war.