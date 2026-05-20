Aderlass nach Abstieg: Oberweikertshofen verliert zehn Spieler auf einen Schlag Zwei Neuzugänge stehen bereits fest von Dieter Metzler · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Oberweikertshofens Dominik Widemann (in Blau) im Spiel gegen den TSV Jetzendorf. – Foto: Dieter Metzler

Der Dorfverein ist aus der Landesliga abgestiegen. Vor dem letzten Saisonspiel wurden zehn Spieler verabschiedet, ein elfter Abgang ist möglich.

Der SC Oberweikertshofen steht nach einer Saison zum Vergessen vor einem großen Umbruch. Nach vier Jahren ist der Dorfverein aus der Landesliga abgestiegen, drei Trainer – Sven Teichmann, Simon Schröttle und zuletzt Paolo Maiolo – konnten die Talfahrt nicht stoppen. Nun verliert der SCO einen Großteil seines Kaders: Zehn Spieler wurden vor dem letzten Saisonspiel gegen den TSV Rain verabschiedet, ein elfter Abgang ist möglich. Bei Elias Eck hängt die Entscheidung noch davon ab, ob er in Berlin einen Studienplatz bekommt. Ex-Profi wechselt zu Moorenweis Fest steht dagegen der Wechsel von Dominik Widemann und Kilian Lachmayr zum frisch gekürten Kreisligameister und Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis. Vor allem Widemanns Abgang schmerzt den SCO. „Eigentlich hatte ich gedacht, dass sich Dominik einem höherklassigen Verein anschließen wird“, sagte Fußballvorstand Martin Steininger. Beide Spieler nannten ihr persönliches Umfeld in Moorenweis als Hauptgrund. Widemann kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück, bei dem er einst acht Jahre spielte, bevor ihn sein Weg über den SC Fürstenfeldbruck, Unterhaching, Heidenheim, Würzburg, Großaspach und den TSV Rain nach Weikertshofen führte.

Auch für Lachmayr spielte die Nähe eine Rolle. „Nach Moorenweis habe ich nur fünf Minuten“, sagte der in Geltendorf wohnende BWL-Student, der im Herbst seine Masterarbeit beginnt. Der 24-jährige Defensivspieler war vor sieben Jahren als A-Jugendlicher zum SCO gekommen. Umbruch ist "nichts ungewöhnliches" Kein Geheimnis macht Fabian Willibald aus seinem Wechsel zum TSV Jetzendorf. Spielführer Moritz Leibelt schließt sich dem FSV Pfaffenhofen an, der noch um den Aufstieg in die Bayernliga kämpft. Andreas Volk kehrt in die USA zurück, Nabil Tcha-Zodi wechselt zum Landesligisten TSV Aindling. Noch offen ist die Zukunft von Bryan Stubhan, Bohdan Andrusyk, Christoph Sdzuy und Yenal Strauß.