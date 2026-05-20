Aderlass nach Abstieg: Oberweikertshofen verliert zehn Spieler auf einen Schlag

Der Dorfverein ist aus der Landesliga abgestiegen. Vor dem letzten Saisonspiel wurden zehn Spieler verabschiedet, ein elfter Abgang ist möglich.
Der SC Oberweikertshofen steht nach einer Saison zum Vergessen vor einem großen Umbruch. Nach vier Jahren ist der Dorfverein aus der Landesliga abgestiegen, drei Trainer – Sven Teichmann, Simon Schröttle und zuletzt Paolo Maiolo – konnten die Talfahrt nicht stoppen. Nun verliert der SCO einen Großteil seines Kaders: Zehn Spieler wurden vor dem letzten Saisonspiel gegen den TSV Rain verabschiedet, ein elfter Abgang ist möglich. Bei Elias Eck hängt die Entscheidung noch davon ab, ob er in Berlin einen Studienplatz bekommt.
Fest steht dagegen der Wechsel von Dominik Widemann und Kilian Lachmayr zum frisch gekürten Kreisligameister und Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis. Vor allem Widemanns Abgang schmerzt den SCO. „Eigentlich hatte ich gedacht, dass sich Dominik einem höherklassigen Verein anschließen wird“, sagte Fußballvorstand Martin Steininger. Beide Spieler nannten ihr persönliches Umfeld in Moorenweis als Hauptgrund. Widemann kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück, bei dem er einst acht Jahre spielte, bevor ihn sein Weg über den SC Fürstenfeldbruck, Unterhaching, Heidenheim, Würzburg, Großaspach und den TSV Rain nach Weikertshofen führte.
Auch für Lachmayr spielte die Nähe eine Rolle. „Nach Moorenweis habe ich nur fünf Minuten“, sagte der in Geltendorf wohnende BWL-Student, der im Herbst seine Masterarbeit beginnt. Der 24-jährige Defensivspieler war vor sieben Jahren als A-Jugendlicher zum SCO gekommen.
Kein Geheimnis macht Fabian Willibald aus seinem Wechsel zum TSV Jetzendorf. Spielführer Moritz Leibelt schließt sich dem FSV Pfaffenhofen an, der noch um den Aufstieg in die Bayernliga kämpft. Andreas Volk kehrt in die USA zurück, Nabil Tcha-Zodi wechselt zum Landesligisten TSV Aindling. Noch offen ist die Zukunft von Bryan Stubhan, Bohdan Andrusyk, Christoph Sdzuy und Yenal Strauß.
„Wie nach jeder Saison gibt es einen Umbruch in der Mannschaft. Das ist nichts Ungewöhnliches“, sagte Steininger. Dass die Lage dennoch schwierig ist, verschweigt er nicht. Seit Wochen arbeiten Trainer Paolo Maiolo, Co-Trainer Maximilian Schuch und Steininger am Kader für die neue Saison. „Da wir bis Anfang April noch hoffen konnten, die Landesliga vielleicht doch noch zu halten, haben etliche Spieler ihre Entscheidung lange hinausgezögert. Das hat die Sache nicht einfacher gemacht.“
Trotzdem will der Verein mit Zuversicht in die Bezirksliga gehen. „Das Grundgerüst steht. Wir bleiben zuversichtlich“, sagte Steininger. Zwei Neuzugänge seien nahezu fix, Namen wollte er noch nicht nennen. Fest steht auch: Der SCO will weiter mit drei Mannschaften in den Spielbetrieb gehen.
Baustellen gibt es allerdings nicht nur im Kader. Nach Widemanns Abschied sucht der Verein auch dringend einen neuen Sportlichen Leiter. Zudem stehen bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 18. Juni, um 19 Uhr personelle Veränderungen in der Führungsriege an. Bekannt ist bereits, dass Vizepräsident Robert Scheidler aufhört. (Dieter Metzler)