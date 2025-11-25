Aderlass beim 1. FC: Trainer hört auf – nächster Stammspieler geht

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert seinen Trainer und einen Stammspieler. Der Club sucht dringend Verstärkungen für den Abstiegskampf.

Garmisch-Partenkirchen – Für Gedanken an den letzten Sieg brauchen die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen ein starkes Erinnerungsvermögen. Am 13. Spieltag besiegten sie den SB Chiemgau Traunstein mit 3:1. Das war vor zwei Monaten und zugleich der Einstand für Stefan Schwinghammer als Nachfolger des frustrierten Markus Ansorge auf der Trainerbank. Inzwischen sind acht Spieltage vergangen, in denen der fünfte Saisonerfolg für die Werdenfelser ausblieb. Am kommenden Samstag beschließen sie mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim ein schlechtes Halbjahr. Zeitgleich beendet Schwinghammer dann sein Intermezzo am Gröben.

1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert Trainer: Schwinghammer wurde Belastung zu viel

Der 31-Jährige geht aus freien Stücken. Die Summe aus Job, Beziehung und Traineramt passt nicht mehr. „Wenn es hochkommt, sehe ich meine Freundin zwei Stunden am Tag.“ Der Ohlstädter lebt derzeit in Obersendling. Dreimal pro Woche nach Garmisch-Partenkirchen zum Training, plus ein Spiel je Wochenende – es bedarf keiner ausufernden Fantasie, um die Belastung zu erkennen. Zwar betont Schwinghammer, dass er auf Sicht schon gerne weiter in diesem Metier tätig sein würde. Hilft aber dem FC in seiner prekären Situation nichts. Die Planungen für die kommenden Vorbereitungen trieb der 31-Jährige noch mit voran, direkte Lösungen gibt es aber noch keine.

Namen von Übungsleitern, die wahrhaft infrage kommen, gibt es wenige. „Drei bis vier“, nennt Arne Albl eine vage Zahl. „Ich wäre froh, wenn am Ende einer hängen bleibt.“ Der Vorsitzende betont, dass es „nicht so viele Kandidaten“ gebe, wirbt aber für das Abenteuer. „Derjenige hat nichts zu verlieren, weil alle vom Abstieg ausgehen, er aber zum Helden werden kann.“

Abstiegsbedrohte Garmisch-Partenkirchner brauchen Verstärkung

Problem an der Sache: Die Trainerposition ist nicht die einzige Baustelle bei den Garmisch-Partenkirchnern. Der Abgang Schwinghammers ist nicht der einzige, den der FC zu kompensieren hat. Mit Elian Schmitt sagt einer der wichtigsten Akteure im Team Adieu. Besser gesagt „Servas“. Denn für Schmitt geht es demnächst nach Wien, wo er bei einer renommierten Unternehmensberatung seinen nächsten beruflichen Schritt sieht. Eingedenk der Vielseitigkeit des 23-Jährigen, der nahezu alle Positionen bekleiden kann, der nächste „herbe Verlust“ nach den Abgängen von Florian Langenegger und Moritz Müller. Da zudem Noah Pawlak und Lukas Kunzendorf immer wieder verhindert sind, brachen bereits zuvor für Albl in Summe „vier Spieler mit Stammspieler-Potenzial“ weg.

So muss der 1. FC dringend Zugänge verzeichnen. Allen voran einen kopfballstarken Stoßstürmer, einen strategisch denkenden Mittelfeldspieler für das Zentrum, aber auch einen weiteren Innenverteidiger. Zwar passt die hinterste Linie im Grundsatz. Trotzdem passieren immer wieder kapitale Schnitzer, die zu schmerzhaften Gegentoren führen. Weiß natürlich auch der FC-Chef. Doch der hat zum wiederholten Male mit dem schlechten Standort sowie einem gestiegenen Anforderungsprofil zu kämpfen. „Neue müssen uns sofort helfen können.“ Kandidaten gebe es, Gespräche auch. „Einige kommen schon infrage.“ Es steht ein arbeitsreicher Winter bevor. (Oliver Rabuser)