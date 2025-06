Es braucht neue Gesichert in Winnekendonk. – Foto: Hannah Gooren

Aderlass bei Viktoria Winnekendonk Der A-Ligist verliert Torjäger Igor Puschenkow. Er wechselt zu Viktoria Goch II.

Drei Mal in Folge hat Viktoria Winnekendonk den Aufstieg in die Bezirksliga um Haaresbreite verpasst. Einen vierten Anlauf wird’s mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben. Für die A-Liga-Kicker des Kevelaerer Dorfvereins brechen jetzt zunächst einmal ganz schwere Zeiten an.

Schwerwiegende Verluste für die Offensive Angefangen hatte die Misere in der Winterpause, nachdem sich Torben Schellenberg zumindest für Außenstehende überraschend für eine Rückkehr zu seinem Heimatverein DJK Twisteden entschieden hatte. Der Angreifer verabschiedete sich mit 17 Treffern und acht Torvorlagen. Am vorletzten Spieltag zog sich Luca Janssen (zwölf Saisontore, zwolf Vorlagen) einen Bruch der Kniescheibe zu. Der junge Spielmacher verzichtet deshalb zwar auf den geplanten Wechsel zum Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch, kehrt aber frühestens im Spätherbst auf den Platz zurück.

Und jetzt hat sich auch noch Torjäger Nummer drei verabschiedet: Igor Puschenkow (27 Tore, vier Assists) schließt sich der Reserve von Viktoria Goch an, gegen die Viktoria Winnekendonk gerade erst das Kopf-an-Kopf-Rennen um Aufstiegsplatz zwei verloren hat. Soll heißen: Die Mannschaft startet in der Summe ohne 80 Scorerpunkte in die kommende Saison. Damit stehen Trainer Johannes Rankers, der am Dienstag nicht erreichbar war, und sein künftiger Partner Michael Janßen vor einer großen Herausforderung. Die Umstrukturierung des Winnekendonker Kaders lässt im Grunde genommen nur auf folgende sportliche Entwicklung schließen: vom Titelaspiranten zum Abstiegskandidaten.