Adendorf und Barum mit Big-Points, Bardowick gewinnt Topspiel

– Foto: Steffi Rathje

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 hatte es in sich. Spitzenreiter MTV Römstedt musste sich im Topspiel geschlagen geben, während Verfolger Teutonia Uelzen seine Pflichtaufgabe löste. Dahinter überzeugten der Lüneburger SV und Wendisch Evern mit klaren Auswärtssiegen, während Adendorf im Tabellenkeller ein deutliches Lebenszeichen setzte.

Der Lüneburger SV sorgte früh für klare Verhältnisse. Patrick Nwanikum Mbah traf doppelt innerhalb einer Minute (30., 31.) und stellte die Weichen auf Sieg. In der Schlussminute machte Pascal Patrick Eggert alles klar. Landesliga-Absteiger Neetze steht nach der vierten Niederlage in Serie nun auf einem Abstiegsplatz.

Wendisch Evern zeigte sich effizient. Sven-Ole Sell brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), ehe Paul-Lukas Bölter (55.) und Pascal Niclas Spomer (66.) nachlegten. Die Eintracht verlor das dritte Spiel in Serie und muss ansehen, wie die Konkurrenz im Keller davonzieht.

Uelzen blieb dem Spitzenreiter auf den Fersen. Nils Brüggemann (30., 45.) und Noah Rumpf (37.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Niklas Volpe gelang nur noch der Ehrentreffer. Reppenstedt steht zwar weiterhin auf Platz sieben, doch nach acht sieglosen Spielen mit nur zwei gesammelten Punkten, rückt der Abgrund immer näher.

In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Teams. Torchancen waren rar, sodass es beim torlosen Remis blieb. Die Gäste holten nun zehn Punkte aus vier Partien. Holdenstedt gewann zuvor sogar fünf Partien in Serie.

Scharnebeck erwischte einen perfekten Start und ging durch Patrik Peters früh in Führung (7.). Noch vor der Pause erhöhte Julian Menzel auf 2:0 (34.). Danach kontrollierten die Gastgeber die Partie souverän. Die Hausherren zogen mit Wieren punktgleich und siegten erstmals nach drei Niederlagen in Serie.

Im Topspiel setzte sich Bardowick spät durch. Leon Hamann (5.) und Tim Kathmann (10.) brachten die Gäste früh in Führung, doch Jeremy Fritz (48.) und Valentin Schulz (56.) glichen aus. Matthias Zeugner (80.) legte erneut vor, Henrik Tutas (83.) antwortete – ehe Marvin Neumann in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Damit konnte Bardowick beide direkten Duelle der Saison gewinnen, dennoch hat Römstedt großen Abstand.

Adendorf setzte ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Ben Peucker (10.), Tobias Guthardt (23.), Lasse Martin (34.) und Luca Scheffsky (38., 58.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem zwischenzeitlichen Treffer von Timo Schumacher (49.) stellte Nico Kliche per Elfmeter (79.) den Endstand her. Für Adendorf waren es echte Big-Points im Keller.