Adendorf beendet Sieglos-Serie und gewinnt Kellerduell

Der TSV Adendorf gewann zuletzt ein Bezirksliga-Spiel am zweiten Spieltag und stand dementsprechend vor der Partie auf dem letzten Tabellenplatz. Der Aufsteiger SV Rosche stand zwei Plätze vor Adendorf und damit ebenfalls tief im Tabellenkeller.

Die Hausherren gingen nach 17 Minuten durch Ben Peucker in Führung, musste allerdings gut 15 Minuten später den Ausgleich durch Ole Hilmer schlucken. Noch vor der Pause stellte Lennart Warncke die Führung für den TSV wieder her. Mit dem 2:1 ging es zum Pausentee.

Das Hinspiel endete 2:2 und im Pokal gewann Adendorf im Juli mit 2:1. Auch am gestrigen Sonntag war Adendorf das besser Team und legte zwei weitere Treffer durch Niklas Leppek und Kristian Krieger nach. Mit dem 4:1 sprang man auf Platz 16 und damit am SV Rosche vorbei. Es war der erste Heimsieg und die Sieglos-Serie ist endlich beendet.