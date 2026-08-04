Ademi und Bacher ganz vorne – vier Tore für die beiden Top-Torjäger ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2026/27 von Marcel Huse · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

Dominik Bacher (mitte) und Shqipdon Ademi (links) schießen sich an die Spitze. – Foto: Penzberg, Dushi, Siegert

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Shqipdon Ademi vom FC Kosova brilliert bislang. Sein Dreierpack in der Saisoneröffnung gegen den TSV Moorenweis setzen ihn zusammen mit einem Konkurrenten an die Spitze der Torjäger. Der andere Treffer erfolgte gegen Gilching. Dominik Bacher machte es Ademi quasi gleich. In der Premiere schenkte er dem SVN drei Buden ein. Der andere Treffer folgte im Duell gegen München West.

Dahinter lauern mit Maximilian Berwein und Florian Weber zwei Torjäger mit jeweils drei Toren. Die Torschützenliste im Überblick: 1. Shqipdon Ademi, FC Kosova: 4 Tore