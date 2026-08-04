Ademi und Bacher ganz vorne – vier Tore für die beiden Top-Torjäger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Shqipdon Ademi vom FC Kosova brilliert bislang. Sein Dreierpack in der Saisoneröffnung gegen den TSV Moorenweis setzen ihn zusammen mit einem Konkurrenten an die Spitze der Torjäger. Der andere Treffer erfolgte gegen Gilching.
Dominik Bacher machte es Ademi quasi gleich. In der Premiere schenkte er dem SVN drei Buden ein. Der andere Treffer folgte im Duell gegen München West.
Dahinter lauern mit Maximilian Berwein und Florian Weber zwei Torjäger mit jeweils drei Toren.
1. Shqipdon Ademi, FC Kosova: 4 Tore
1. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 4 Tore
3. Maximilian Berwein, 1. FC Penzberg: 3 Tore
3. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 3 Tore
5. Balthasar Auspurg, SV München West: 2 Tore
5. Korbinian Hibler, SV Raisting: 2 Tore
5. Maximilian Hölzl, TSV Gilching-Argelsried: 2 Tore
5. Alexander Kaltner, MTV München: 2 Tore
5. Ervin Kurta, FC Kosova: 2 Tore
5. Samir Neziri, 1. FC Penzberg: 2 Tore
und zwei weitere Spieler mit jeweils zwei Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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