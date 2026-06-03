Ademi feiert Doppel-Erfolg mit Kosova – Da Costa Barros wird Zweiter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Doppel-Erfolg für Shqipdon Ademi: Neben der Meisterschaft mit dem FC Kosova München holt sich der Stürmer auch noch den Titel als bester Torjäger in den Kreisligen von München. Ihm gelangen 29 Tore, womit er maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga hat. Durch seine fünf Treffer in den letzten drei Spielen konnte er sich noch Platz eins holen.
Der zweite Platz geht an Luan da Costa Barros, der den Platz an der Spitze eingebüßt hat. Er ist jedoch nur ein Tor hinter Sieger Ademi. Dem 32-Jährigen gelang beim 8:0-Erfolg über den TSV Moosach-Hartmannshofen ein Doppelpack. Wichtiger für ihn als Platz eins wird jedoch sein, mit dem SV Lohhof in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen.
Komplettiert wird das Spitzentrio von Lorenz Weber vom SV München West. Im Mai waren ihm zwei Dreierpacks gelungen. Er spielt mit dem SV München West als Tabellenzweite der Kreisliga München zwei ebenfalls die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga.
1. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 29 Tore
2. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 28 Tore
3. Lorenz Weber, SV München West, Kreisliga München 2: 27 Tore
4. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 22 Tore
5. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 21 Tore
5. Mert Yildiz, SV Olympiadorf München, Kreisliga München 1: 21 Tore
7. Nick Gibson, TSV Steinhöring, Kreisliga München 3: 20 Tore
8. Patrick Koller, TSV Trudering, Kreisliga München 3: 19 Tore
9. Marwane Gobitaka, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 18 Tore
9. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 18 Tore