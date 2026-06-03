Ademi feiert Doppel-Erfolg mit Kosova – Da Costa Barros wird Zweiter

Shqipdon Ademi (Mi) hat in dieser Spielzeit 29 Treffer erzielt. Ihm folgen Luan da Costa Barros (li., 28 Treffer) und Lorenz Weber (re., 27). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Doppel-Erfolg für Shqipdon Ademi: Neben der Meisterschaft mit dem FC Kosova München holt sich der Stürmer auch noch den Titel als bester Torjäger in den Kreisligen von München. Ihm gelangen 29 Tore, womit er maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga hat. Durch seine fünf Treffer in den letzten drei Spielen konnte er sich noch Platz eins holen.

Der zweite Platz geht an Luan da Costa Barros, der den Platz an der Spitze eingebüßt hat. Er ist jedoch nur ein Tor hinter Sieger Ademi. Dem 32-Jährigen gelang beim 8:0-Erfolg über den TSV Moosach-Hartmannshofen ein Doppelpack. Wichtiger für ihn als Platz eins wird jedoch sein, mit dem SV Lohhof in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen.