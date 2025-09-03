 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Der Mann des Abends für Türk Ata Spor Wetzlar: Adem Demis. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Adem Memis schießt Türk Ata Spor Wetzlar zum Sieg

Teaser GL GI/MR: +++ Wilde Schlussphase in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Erst gleich der FSV Schröck spät aus, dann schlägt Türk Ata Spor Wetzlar noch später zurück +++

Marburg-Schröck. Zweite Saisonpleite für die Hausherren in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg, vierter Dreier für die Gäste nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge: Am Dienstagabend unterlag der FSV Schröck auf eigenem Kunstrasenplatz und nach einer turbulenten Schlussphase mit 1:2 (0:1) Türk Ata Spor Wetzlar. Mann des Abends war Doppelpacker Adem Memis.

