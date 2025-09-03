Adem Memis schießt Türk Ata Spor Wetzlar zum Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Schröck. Zweite Saisonpleite für die Hausherren in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg, vierter Dreier für die Gäste nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge: Am Dienstagabend unterlag der FSV Schröck auf eigenem Kunstrasenplatz und nach einer turbulenten Schlussphase mit 1:2 (0:1) Türk Ata Spor Wetzlar. Mann des Abends war Doppelpacker Adem Memis.