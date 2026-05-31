Adelzhausen und Echsheim müssen in die Relegation Obwohl sie ihre Partien am letzten Spieltag gewinnen, müssen der BCA und der SVE weiter um den Ligaverbleib zittern +++ Aichach schießt sich gegen Affing für die Relegation warm +++ Rennertshofen behält im Abstiegskampf die Nerven von Bernhard Meitner · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser

Teil eins geschafft: Der BC Adelzhausen hat immerhin Tabellenplatz 13 verteidigt und trifft in der Relegation auf den TSV Kühbach. – Foto: Reinhold Rummel

Adelzhausen hat es am letzten Spieltag der Kreisliga Ost nicht geschafft, den direkten Klassenerhalt zu sichern. Zwar hat der BCA sein Spiel gegen eine deutlich besser platzierte Mannschaft gewonnen, doch der FC Rennertshofen spielte nicht mit und gewann seinerseits bei den bereits abgestiegenen Sportfreunden Friedberg. Damit machte der FCR den Ligaverbleib perfekt. Adelzhausen muss nun in die Relegation. Derweil verlieren auch die Sport-Freunde Bachern. Trotz eines souveränen Siegs beim BSV Berg im Gau muss der SV Echsheim-Reicherstein in die Relegation.

Die Hausherren machten von Anfang an Druck und erspielten sich einige Torchancen. Ein Kopfballtreffer von Simon Steinhart in der Anfangsphase wurde allerdings vom Schiri aberkannt. So ging es torlos in die Pause. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wurde ein Schuss von Stefan Asam gerade noch auf der Linie geklärt. Schließlich war es Marvin Gaag, der in der 58. Minute auf links schön freigespielt wurde und aus kurzer Distanz zum erlösenden 1:0 für die Gastgeber traf. In der 75. Minute musste BCA-Torwart Lukas Hefele einen gefährlichen FCG-Schuss zur Ecke klären. Lichtenstern und sein Team waren die ganze Zeit über informiert darüber, dass sowohl Rennertshofen in Friedberg vorne lag als auch Echsheim bei Berg im Gau. Durch den Sieg bleibt Adelzhausen auf Platz 13 und muss in der Relegation. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 200

Tor: 1:0 Marvin Gaag (58.)

Der TSV Pöttmes hat am letzten Spieltag Tabellenplatz drei erobert. Das Team von Spielertrainer Fabian Scharbatke besiegte die bereits abgestiegenen Sport-Freunde Bachern mit 3:1. Dabei hielt das abgeschlagene Tabellenschlusslicht bis zur 70. Minute ein 0:0. Doch dann brachte Scharbatke die Hausherren mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung (70./77.). Nur vier Minuten später gelang Julian Böhm der 1:2-Anschlusstreffer für Bachern. Wiederum drei Minuten später machte Niklas Stöckl dann aber den Deckel drauf für Pöttmes. (AZ) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tizian Berchtold (Friedberg) - Zuschauer: 1001

Tore: 1:0 Fabian Scharbatke (70.), 2:0 Fabian Scharbatke (77.), 2:1 Julian Böhm (81.), 3:1 Niklas Stöckl (84.)

Im letzten Saisonspiel gegen Klingsmoos war der Kader so dünn, dass Abwehrspieler Tobias Wiesmüller erstmals das SCG-Tor hüten musste, nachdem Stammtorwart Florian Baumeister verletzt war. Doch Wiesmüller machte seine Sache prima und hielt seinen Kasten sauber. Zells Spielertrainer Stefan Winterhalter brachte seine Farben auf Zuspiel von Berkay Öztürk in Führung (11.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nicolas Koch auf 2:0. Luca Pötschan verwertete einen abgefälschten Ball aus dem Rückraum zum 3:0 (74.). (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Jonathan Birkmeir (Illdorf) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Stefan Winterhalter (11.), 2:0 Nicolas Koch (45.), 3:0 Luca Pötschan (74.)

Wie auf diesem Bild will die Elf von Simon Landes auch gegen den Tabellenvierzehnten der Kreisliga Augsburg, den SV Schwabegg, jubeln. – Foto: Adrian Goldberg

„Wir sind mit der nötigen Einstellung in dieses wichtige Spiel gegangen und haben es souverän bestritten“, erklärte Echsheims Spielertrainer Simon Landes. Berg im Gau war dabei anzumerken, dass es für sie um nichts mehr ging. Auf Vorarbeit von Luca Schreier erzielte Levente Nyuli früh das 1:0 für die Gäste (7.). In der 23. Minute fing Ivan Brekalo den Ball ab und setzte Florian Bachmayr in Szene, der daraufhin aufs Tor zusteuerte und zum 2:0 einschoss. Nach der Pause machte Nyuli mit dem 3:0 alles klar (58.). Trotz des Sieges geht der Aufsteiger auf Platz 14 in die Relegation. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Levente Nyuli (7.), 0:2 Ivan Brekalo (23.), 0:3 Levente Nyuli (58.)

Der BC Aichach ist gerüstet für die Aufstiegsrelegation, die am Mittwoch in Affing gegen Tur Abdin Augsburg beginnt, den Vize der Kreisliga Augsburg. Das war die wichtigste Erkenntnis nach dem 7:2 gegen den FC Affing. Dabei verpasste der Vizemeister dem bereits feststehenden Titelträger die dritte Saisonniederlage. Robin Helmschrott und Maximilian Golling trafen für die Gäste, Maximilian Schmuttermair, Lukas Wagner, Daniel Rampertshamer sowie Silvio Sebalj und Luis Fischer (je zwei) sorgten mit ihren Treffern für die Hausherren dafür, dass die reguläre Runde mit einem Schützenfest ausklang. „Am Anfang wollte sich keiner lumpen lassen“, kommentierte Aichachs Spielertrainer das Geschehen. Erst nach den schnellen Toren in der zweiten Hälfte hätten die Affinger den Fuß vom Gas genommen. „Wir haben nochmals alle Leute einsetzen können“, so der Coach weiter, dem die Möglichkeit zum Rotieren nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Aufstiegsrunde wichtig war. Nun könne man mit einem positiven Gefühl nach Affing fahren. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tobias Feucht (Aichach) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Maximilian Schmuttermair (21.), 1:1 Robin Helmschrott (32.), 2:1 Luis Fischer (34.), 2:2 Maximilian Golling (45.), 3:2 Lukas Wagner (47.), 4:2 Silvio Sebalj (58.), 5:2 Luis Fischer (59.), 6:2 Silvio Sebalj (72.), 7:2 Daniel Rampertshammer (77.)

Die DJK Gebenhofen-Anwalting beendet die Saison auf Platz zehn und ist als Aufsteiger mit diesem Rang „hochzufrieden“, wie Berichterstatter Siegfried Haas mitteilte. Im Spiel gegen Rain II habe der DJK zwar der „letzte Zug“ gefehlt, dennoch sei das Saisonziel Klassenerhalt klar erreicht worden. Zur Pause führte Gebenhofen noch mit 2:1. Zunächst hatte Moritz Piller nach einer Ecke zum 1:0 eingeköpft (7.). Michael Haid schoss, ebenfalls nach einer Ecke für Rain, zum 1:1 ein (37.). Beim 2:1 leistete DJK-Spielertrainer Sebastian Kinzel die Vorarbeit, die Tobias Hugl vollendete (45. +1). Nach der Pause setzte Rain die Hausherren dann mächtig unter Druck. Gebenhofens Keeper Daniel Thomalla war mehrmals stark gefordert. Beim Ausgleich der Gäste stieß der Schlussmann beim Abwehrversuch einer Flanke mit einem Mitspieler zusammen. Erjon Xhekaj musste nur noch ins leere Tor einschieben (48.). Als sich die Hausherren durch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Jakob Vetter (Reklamieren) selbst schwächten, erzielte Blerand Kurtishaj das 2:3 (72.). Derselbe Spieler verwandelte in der Schlussminute noch einen aus DJK-Sicht zweifelhaften Foulelfmeter zum 2:4-Endstand. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Moritz Piller (7.), 1:1 Michael Haid (37.), 2:1 Tobias Hugl (45.+1), 2:2 Erjon Xhekaj (48.), 2:3 Blerand Kurtishaj (72.), 2:4 Blerand Kurtishaj (90. Foulelfmeter)

Der letzte Auftritt wurde eine klare Angelegenheit für den SSV Alsmoos-Petersdorf, der beim 3:0 gegen den TSV Inchenhofen bereits kurz nach der Halbzeit alle Treffer durch Luis Gamperl, Luca Manhart und Fabio la Russa erzielte hatte. Damit landete der SSV in der Endabrechnung auf dem sechsten Platz, vor einem Jahr war man Vierter. Die Gäste wurden Siebter, zwölf Monate zuvor durften sie noch die Vizemeisterschaft feiern. Frank Echter, der sportliche Leiter in Petersdorf, fasste die Runde so zusammen: „Wir sind zufrieden. Wir haben viele junge Spieler eingebaut.“ Diese Entwicklung wertet er als Bestätigung für die Nachwuchsarbeit im Verein. In diesem Stil wolle man weitermachen: „Die Jungs geben Gas.“ Das zeigte sich auch beim zehnten Heimsieg in dieser Saison. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Benjamin Stronczik (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Luis Gamperl (7.), 2:0 Luca Manhart (31.), 3:0 Fabio la Russa (49.)