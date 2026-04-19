Adelzhausen im freien Fall Der BCA verliert auch gegen die Sportfreunde Friedberg +++ Der BC Aichach nutzt den Patzer des BSV Berg im Gau, der gegen Alsmoos-Petersdorf verliert +++ Der FC Affing setzt seine Siegesserie fort von Bernhard Meitner · Gestern, 22:12 Uhr · 0 Leser

Friedbergs Matthias Schuster (rechts) traf gegen den BC Adelzhausen (links Tim Halbauer) doppelt. – Foto: Reinhold Rummel

Der BC Aichach ist in der Kreisliga Ost wieder Zweiter. Der BCA nutzte den Ausrutscher des BSV Berg im Gau (1:2 gegen Alsmoos-Petersdorf) und zog am Kontrahenten vorbei. Tabellenführer FC Affing setzte seine Siegesserie genauso fort wie der TSV Pöttmes und der SC Griesbeckerzell. Im Tabellenkeller verlor der BC Adelzhausen zum fünften Mal in Folge, auch gegen den Vorletzten SF Friedberg war nichts zu holen. Das erste Mal in dieser Saison hat der BSV Berg im Gau verloren. Gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf stand es am Ende 1:2. Auch der SV Klingsmoos blieb gegen den FC Gerolsbach erfolglos – am Ende stand es 0:2.

Die Gäste kamen besser in die Partie. Patrick Molnar flankte auf Spielertrainer Matthias Schuster, dessen Kopfball bedeutete das 0:1 (11.). Das wirkte wie eine Lähmung auf die Hausherren. Bei einem schnellen Konter über Özgün Kaplan kam dieser in der 33. Minute im Adelzhauser Strafraum zu Fall und den fälligen Elfmeter verwandelte Schuster zum 0:2. Die ersatzgeschwächten Sportfreunde wurden nun immer selbstbewusster. Als ein Kaplan-Schuss auf der Torlinie abgewehrt wurde, kam der Ball zu Max Claßen, dessen Schuss Torhüter Lukas Hefele zu kurz abwehrte und erneut war es Kaplan, der zum 0:3 traf (39.). Bereits eine Zeigerumdrehung später fiel das 1:3, als Claßen eine Flanke von Paul Ottilinger ins eigene Tor abfälschte. Kurz darauf musste Friedbergs Kaplan wegen einer Undiszipliniertheit für zehn Minuten vom Feld und man ahnte auf Friedberger Seite schon das Schlimmste für die zweite Spielhälfte. Doch diese war gerade eine Minute alt, als Torhüter Hefele ein Fehler unterlief und Mario Lasnig unbedrängt zum 1:4 einschieben konnte. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Wolfgang Inderwies (Scheyern) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Matthias Schuster (11.), 0:2 Matthias Schuster (33. Foulelfmeter), 0:3 Özgün Kaplan (39.), 1:3 Maximilian Claßen (40. Eigentor), 1:4 Mario Lasnig (46.)

In den ersten 25 Minuten fanden die Gäste schwer ins Spiel und gerieten in der 18. Minute nach einer Hereingabe von rechts durch Torschütze Rudi Tkac mit 0.1 in Rückstand. „Das war abseitsverdächtig und wir wurden auch kalt erwischt“, berichtete der sportliche Leiter Frank Echter. Erst danach kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten noch vor der Halbzeitpause antworten: Nach einem starken Steckpass von Okan Yavuz lief Tobias Dempfle allein durch und erzielte den Ausgleichstreffer (42.). Nach Wiederanpfiff war Alsmoos-Petersdorf die spielbestimmende Mannschaft. Es dauerte allerdings bis zur 75. Minute, bis sie sich für ihre Leistung belohnen konnten. Nach einem langen Ball lief Dempfle erneut allein aufs Tor zu und markierte mit seinem Treffer sowohl seinen Doppelpack als auch den entscheidenden Treffer des Nachmittags. „Es war heute eine starke Mannschaftsleistung und ein absolut verdienter Sieg. Berg im Gau ist keine einfach zu bespielende Mannschaft und für uns war es wichtig, dass wir nach der bitteren Niederlage in Griesbeckerzell wieder in die Spur gekommen sind“, fügte Echter hinzu. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Christian Russer (Kösching) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Rudi Tkac (18.), 1:1 Tobias Dempfle (42.), 1:2 Tobias Dempfle (75.)

Mit freundlicher Unterstützung des SSV Alsmoos-Petersdorf hat der BC Aichach Tabellenplatz zwei erobert und möchte diesen Aufstiegsrelegationsplatz am liebsten bis zum Saisonende nicht mehr hergeben. „Wir haben jetzt alles selbst wieder in der Hand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt Pressewart Klaus Ratzeck. Gegen Gebenhofen brachte Kurzhals den BCA auf Vorlage von Coskun Bür früh in Führung (12.). Die Gastgeber hatten zwar mehr vom Spiel, aber Niklas Settele glich nach einem herrlichen Konter zum 1:1 aus (25.). Kurz nach der Pause war es Marcus Wehren, der die Hausherren mit seinem 18. Saisontor wieder auf die Siegerstraße brachte (49.). Der erst kurz davor eingewechselte Max Schmuttermair setzte sich in der 74. Minute sehenswert durch und schoss zum vorentscheidenden 3:1 ein. Erst in der Schlussminute gelang Gebenhofens Sebastian Kinzel mit seinem 17. Saisontor noch der 2:3-Anschlusstreffer. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Markus Kurzhals (12.), 1:1 Niklas Settele (25.), 2:1 Marcus Wehren (49.), 3:1 Maximilian Schmuttermair (76.), 3:2 Sebastian Kinzel (90.+1)

Von einem “insgesamt verdienten Sieg“ beim SV Echsheim-Reicherstein sprach Affings Spielertrainer Angelo Jakob. „Echsheim hat nicht viel fürs Spiel gemacht, stand tief“, sagte Jakob. „Damit haben wir uns schwergetan.“ So dauerte es bis zur 26. Minute, ehe der Spitzenreiter in Führung ging. Stefan Simonovic steckte auf Fabio Martens durch, der den Ball ins lange Eck zum 1:0 für Affing chippte (26.). Kurz vor der Pause war dann sein Zwillingsbruder Marco zur Stelle. Nach einer Seitenverlagerung nutzte er sein Tempo und schob den Ball ins lange Eck (43.). Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. „Das Spiel ist nur noch dahingeplätschert“, berichtete Jakob. Ausnahme war ein Echsheimer Pfostentreffer. Ansonsten ließ Affing nichts mehr anbrennen und fuhr so im sechsten Ligaspiel 2026 den sechsten Sieg ein. Durch die Niederlage Berg im Gaus baute der Spitzenreiter seine Tabellenführung auf sechs Punkte aus. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Fabio Martens (26.), 0:2 Marco Martens (43.)

Marvin Kohou (links) und sein SV Klingsmoos blieben gegen den FC Gerolsbach erfolglos. – Foto: Daniel Worsch

In der Anfangsphase hatte Stefan Brosi eine brauchbare Möglichkeit, der Abschluss war jedoch viel zu schwach, um Keeper Sturm in Verlegenheit zu bringen (3.). Mit zunehmender Spielzeit wurden die Gäste stärker und vergaben durch Florian Plöckl (11.) und einen Freistoß von Matthias Steurer (20.) erste Gelegenheiten. Eine der wenigen Chancen für den SVK vergab Lucic nach 36 Minuten, als der Ball nach einer Einzelaktion nur knapp am langen Pfosten vorbeiging. Dennoch blieben die Aktionen der Kranner-Elf viel zu einfallslos und ungenau. Auch im zweiten Abschnitt war keine Besserung zu erkennen, im Gegenteil, die Gäste kamen einer Führung immer näher. Was sich abgezeichnet hatte, traf in der 60. Minute ein, als Daniel Fischer einen Konter über den linken Flügel flach zum 0:1 abschloss. Auch beim zweiten Treffer sah die SVK-Abwehr nicht gut aus und Florian Plöckl nutzte dies im Anschluss an einen Eckball, als der das Leder aus wenigen Metern zum 0:2 ins Tor beförderte (74.). Lokalsport NR

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Daniel Fischer (60.), 0:2 Florian Plöckl (74.)

Die Sport-Freunde Bachern legten einen guten Start hin und waren von Beginn an präsent. In der 23. Minute bekam Robin Rohrer über links den Ball, kam an seinem Gegenspieler vorbei und schloss präzise ins lange Eck ab. Die Gäste aus Rain blieben in der ersten Hälfte meist einfallslos und wurden nur nach individuellen Fehlern der Gastgeber gefährlich. Nach etwa einer halben Stunde köpfte sich Dominik Reichherzer bei einem Freistoß an die eigene Schulter, von wo aus der Ball ins Tor flog (29.). Kurz darauf hatte Ilhan Lokvancic die große Chance, die Partie komplett zu drehen: Nach einem Steckpass lief der 21-Jährige allein auf das Tor zu, setzte den Ball per Lupfer jedoch nur an die Latte, sodass die Sportfreunde die Situation klären konnten. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams erspielten sich zahlreiche gute Torgelegenheiten. Weitere Treffer fielen an diesem Nachmittag allerdings keine mehr. „Es hat heute eigentlich vieles gepasst, was über die Saison oft nicht gepasst hat“, sagte Spielertrainer Oliver Mühlberger. „Keine Mannschaft war besser als die andere und das Team, das den zweiten Treffer erzielt hätte, hätte das Spiel auch gezogen. Wir haben uns heute mal wieder gut vor den Fans präsentiert und wollen das in die nächsten Spiele mitnehmen.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Rohrer (23.), 1:1 Dominik Reichherzer (29.)

Ernüchterung beim TSV Inchenhofen: Trotz einer 1:0-Führung fuhr der TSV Pöttmes am Ende einen verdienten 3:2-Heimsieg ein. – Foto: Herbert Hanika

Zu Beginn sah es allerdings nicht nach einem Heimsieg aus, als Keeper Jonas Hermann einen Ball abprallen ließ und Andreas Manhard nur noch zur Führung für die Gäste einschieben musste (8.). Die Gastgeber allerdings kamen bereits eine Minute später durch Spielertrainer Fabian Scharbatke zum Ausgleich. In der 24. Minute war es wiederum Scharbatke, der per Strafstoß die 2:1-Führung für die Gastgeber herstellte und mit 17 Toren auf Platz drei im Kampf um die Torjägerkanone steht. In der 56. Minute dann die vermeintliche Entscheidung, als Maximilian Soth die Verwirrung im Gäste-Sechzehner ausnutzte und zum 3:1 einschob. Das Spiel hätte durchaus höher für Pöttmes ausgehen können, allerdings wurden viele Chancen nicht genutzt. Der Inchenhofener Anschlusstreffer von Tobias Pachaly (92.) in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste. (fido) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Andreas Manhard (8.), 1:1 Fabian Scharbatke (9.), 2:1 Fabian Scharbatke (24. Foulelfmeter), 3:1 Maximilian Soth (56.), 3:2 Tobias Pachaly (90.+2)

Gelb-Rot: Christoph Hartmann (84./TSV Inchenhofen)