Adelmann-Elf setzt wichtiges Ausrufezeichen nach Fehlstart

Am fünften Spieltag der Oberliga Niedersachsen ist der Knoten bei Eintracht Braunschweigs U23 endlich geplatzt. Die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann feierte gegen den FC Verden 04 einen verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg und sammelte damit die ersten drei Punkte der laufenden Saison. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie bedeutete dieser Erfolg nicht nur dringend benötigte Zähler, sondern auch eine spürbare Portion Selbstvertrauen.

Die Löwen übernahmen von Beginn an die Kontrolle und diktierten das Spielgeschehen über weite Strecken. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielte sich das Team eine Reihe aussichtsreicher Möglichkeiten, blieb im Abschluss jedoch mehrfach glücklos. Der FC Verden 04 fand offensiv kaum statt und wurde von der disziplinierten und körperlich präsenten Eintracht-Defensive weitgehend neutralisiert.

Ein wichtiger Faktor war erneut die personelle Unterstützung aus dem Profibereich. Mit Torhüter Marko Rajkovacic, Innenverteidiger Patrick Nkoa, Offensivkraft Sidi Sané sowie dem später zum Matchwinner avancierten Robert Ramsak standen gleich mehrere Spieler mit Profierfahrung in der Startelf. Ihre Präsenz verlieh dem Team zusätzliche Struktur und Sicherheit, sowohl im Spielaufbau als auch in den Umschaltmomenten.

Trotz der Überlegenheit mussten sich die Löwen lange gedulden, ehe der Bann gebrochen war. Erst in der 82. Minute war es Hugo Luis Afonso, der nach einer Ecke per Kopf zur überfälligen Führung traf. In der Nachspielzeit sorgte dann Basim El-Haj für die Entscheidung. Der Mittelfeldspieler profitierte dabei von einer überlegten Vorlage des eingewechselten Ramsak, der sich bei seinem Debüt für die U23 sofort in Szene setzen konnte.

Trainer Fabian Adelmann zeigte sich nach der Partie entsprechend erleichtert: „Wir haben heute eine reife Leistung gezeigt, in der Geduld und Intensität die Schlüssel waren. Dieser Sieg war wichtig für den Kopf – und er zeigt, dass die Mannschaft lebt.“

Mit dem ersten Erfolg rückt die Eintracht-Reserve von Tabellenplatz 18 auf einen Nichtabstiegsplatz vor und verschafft sich vorerst etwas Luft. Am kommenden Spieltag gilt es nun, das gewonnene Momentum zu nutzen und den Aufwärtstrend zu bestätigen. Die Reaktion auf den schwierigen Saisonstart fiel jedenfalls überzeugend aus.

Eintracht Braunschweig II: Rajkovacic – Root, Schlothauer, Sever (46. Benstead), Nkoa (46. Ziegele), Laatsch (78. Reim), El-Haj, Afonso, Wagner (64. Renner), Ramsak, Sané (46. Placinta)

FC Verden 04: Freund – Niestädt, Sarrasch, Klee, Freiberg, Celik (90. Jäger), Röpe (84. Saul), Muszong, Austermann (64. Diop), Hoins (88. Wortmann), Reiners (74. Lindhorst)

Tore: 1:0 Afonso (82.), 2:0 El-Haj (90.+4)

Zuschauer: 220

Schiedsrichter: Leo Heckmann