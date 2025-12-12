Jörg Markert (links) ist das Gesicht des ATSV Erlangen. Zum Jahresende jedoch beendet er sein Engagement beim Bayernligisten. – Foto: Ernst Blank

Ade, Jörg Markert! Zum Abschied »Bomben« und »Granaten« Der Sportliche Leiter des ATSV Erlangen hört nach elf Jahren zum Jahresende auf: Seine Top-Elf des vergangenen Jahrszehnts...

Zum Jahresende verabschiedet sich Jörg Markert vom ATSV Erlangen. Als Fan bleibt er dem mittelfränkischen Bayernligisten auf alle Fälle erhalten, als Sportlicher Leiter nicht mehr. Ein Abschied von vorderster Front nach elf Jahren. Einerseits ein Schritt, der für Wehmut sorgt beim umtriebigen Funktionär. Andererseits freut er sich auf unbeschwerte Besuche bei Fußballspielen. Bevor der 54-Jährige die Bühne verlässt, gehört sie noch einmal komplett ihm - und seiner Top-Elf eines Jahrzehnts als ATSV-Manager...

Trainer: Shqipran "Chipo" Skeraj: "Nicht nur, weil er seit 15 Jahren an meiner Seite ist. Nein, er ist ein Trainer, der taktisch, am Platz und auch menschlich einer der besten ist. Er findet die richtigen Worte, hat einen guten Draht zu den Spielern, ist gebildet und nimmt sich nie zu wichtig." Co-Trainer: Mauris Dransfeld: "Ich arbeite mit Ihm schon seit der U 13 zusammen, als er noch Spieler war. Im Laufe der Zeit hat er sich zum sehr guten Spieler und Trainer entwickelt. Er hat mittlerweite in seinem jungen Alter schon Erfahrungen sammeln können - in allen Ligen und Mannschaften. Sein Lehrmeister war einer meiner besten Freunde: Sascha Kopeci."

Torwart: Michael Kraut: "Ich habe ihn als jungen Keeper aus Forchheim geholt. Wir haben ihm von Anfang an immer das Vertrauen gegeben als Nummer 1- und das hat er komplett zurück gezahlt. Ich mag ihn sehr, da er nicht nur auf dem Platz ein Führungsspieler war, sondern er menschlich einfach toll ist. Ein Leader, der immer mit Ruhe handelt." Linker Verteidiger: Ken Kishimoto: "Einer der geilsten Typen, den ich in meinen Leben getroffen habe. Menschlich eine Bombe und immer für einen Spaß zu haben. Mittlerweile hat er, soweit ich weiß, auch nur noch eine Freundin..."

Rechter Verteidiger: Yannick Raab: "Für mich noch immer nicht verständlich, warum er es nicht zum Profi geschafft hat. Yannick war bereits in jungen Jahren ein extrem starker Rechtsverteidiger. Ein absoluter Leader mit einem unglaublichen Willen. Seine Verletzung ist mir echt nahe gegangen. Traurig..." Innenverteidiger: Jeffrey Stielke: "Top-Abwehrspieler! Man sieht, dass er lange Profi war. Ein Führungsspieler - nicht mit dem Mund, sondern mit der Ausstrahlung und Qualität."

"Chipo" Skeraj wurde zum Freund. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner