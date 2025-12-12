Ade, Jörg Markert! Zum Abschied »Bomben« und »Granaten«

Zum Jahresende verabschiedet sich Jörg Markert vom ATSV Erlangen. Als Fan bleibt er dem mittelfränkischen Bayernligisten auf alle Fälle erhalten, als Sportlicher Leiter nicht mehr. Ein Abschied von vorderster Front nach elf Jahren. Einerseits ein Schritt, der für Wehmut sorgt beim umtriebigen Funktionär. Andererseits freut er sich auf unbeschwerte Besuche bei Fußballspielen. Bevor der 54-Jährige die Bühne verlässt, gehört sie noch einmal komplett ihm - und seiner Top-Elf eines Jahrzehnts als ATSV-Manager...
Trainer: Shqipran "Chipo" Skeraj: "Nicht nur, weil er seit 15 Jahren an meiner Seite ist. Nein, er ist ein Trainer, der taktisch, am Platz und auch menschlich einer der besten ist. Er findet die richtigen Worte, hat einen guten Draht zu den Spielern, ist gebildet und nimmt sich nie zu wichtig."
Co-Trainer: Mauris Dransfeld: "Ich arbeite mit Ihm schon seit der U 13 zusammen, als er noch Spieler war. Im Laufe der Zeit hat er sich zum sehr guten Spieler und Trainer entwickelt. Er hat mittlerweite in seinem jungen Alter schon Erfahrungen sammeln können - in allen Ligen und Mannschaften. Sein Lehrmeister war einer meiner besten Freunde: Sascha Kopeci."
Torwart: Michael Kraut: "Ich habe ihn als jungen Keeper aus Forchheim geholt. Wir haben ihm von Anfang an immer das Vertrauen gegeben als Nummer 1- und das hat er komplett zurück gezahlt. Ich mag ihn sehr, da er nicht nur auf dem Platz ein Führungsspieler war, sondern er menschlich einfach toll ist. Ein Leader, der immer mit Ruhe handelt."
Linker Verteidiger: Ken Kishimoto: "Einer der geilsten Typen, den ich in meinen Leben getroffen habe. Menschlich eine Bombe und immer für einen Spaß zu haben. Mittlerweile hat er, soweit ich weiß, auch nur noch eine Freundin..."
Rechter Verteidiger: Yannick Raab: "Für mich noch immer nicht verständlich, warum er es nicht zum Profi geschafft hat. Yannick war bereits in jungen Jahren ein extrem starker Rechtsverteidiger. Ein absoluter Leader mit einem unglaublichen Willen. Seine Verletzung ist mir echt nahe gegangen. Traurig..."
Innenverteidiger: Jeffrey Stielke: "Top-Abwehrspieler! Man sieht, dass er lange Profi war. Ein Führungsspieler - nicht mit dem Mund, sondern mit der Ausstrahlung und Qualität."
Innenverteidiger: Michael Kammermeyer: "Ähnlicher Typ wie Jeff. Ruhig, aber auch aggressiv. Er hat immer die Übersicht. Insgesamt auch ein super Junge. Ich habe ihn über Michi Kramer kennengelernt, als er noch Profi war."
Defensives Mittelfeld: "Es gibt viele Sechser, die unglaublich gut waren. Da hatte ich echt Glück, wenn ich an Krämer, List oder Kracun denke. Am Ende habe ich mich dann aber doch für meinen Sohn Florian und für Ensar Rexhepi entschieden. Flo ist ein wahnsinnger Fußballer, der eine unglaubliche Übersicht und Technik hat. Er ist zudem torgefährlich, passsicher und zweikampfstark. Auch als Mensch kommt er in der Mannschaft super an. Ensar ist ein Junge, der immer mit Herz und Leidenschaft dabei ist. Ich darf ihn schon seit der U19 betreuen: Er wird von Jahr zu Jahr besser! Ich traue ihm alles zu..."
Linkes Mittelfeld: Vignon Amegan: "Ein linker Fuß - brutal! Seine Technik - eine Waffe! Er ist nicht nur torgefährlich, sondern immer für die Mannschaft da. Nicht umsonst ist er stets einer der Letzten, der aus der Dusche kommt."
Rechtes Mittelfeld: Ismael Yüce: "Torgefährlich, schnell, dribbel- und willensstark - er hätte es zum Profi schaffen können."
Sturm: "Keine einfache Wahl. Da waren echt gute Angreifer dabei - wie Basti Herzner oder Sebastian Glasner. Aber da muss einfach Ahmet Kulabas spielen. Ein absoluter Profi. Er konnte mit dem Ball einfach alles, war in der Box brutal und hatte immer ein Auge für seine Mitspieler. Neben ihm würde ich Lucas Markert, meinen Sohn, aufstellen. Ich kenne ihn logischerweise in- und auswendig. Ein super Abschluss, inzwischen sehr laufstark - und seine Standards sind Wahnsinn. Wenn du an den Ball willst, und er möchte es nicht, schaffst du es nicht. In der Bayernliga derzeit für mich der beste Offensivspieler!"
Joker: "Kevin Wolemann, ein echter Top-Spieler in der Verteidiger mit super linkem Fuß, und Burak Ayvaz sind meine Ersatzspieler für die Defensive; Ferdinand List im Mittelfeld und Hakim Graine ganz vorne. Beide auf und neben dem Platz Granaten. Ersatztorwart ist mein alter Freund Max Glas."