Addi-Vetter-Cup-Sieger 2025 - SSC Dodesheide

Im rassigen Finale gewann der SSC Dodesheide durch Tore von Timo Böß - in Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen den Sutthauser Jan-Luis Zündorf - und dem vierten Turniertreffer von Nanook Duvendack mit 2:0 Toren gegen den Kreisligisten RW Sutthausen. Der hatte sich in einem sehr umkämpften Halbfinale durch einen Treffer von Baris Saroglu mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft des SSC Dodesheide für das Endspiel qualifizierte. Der SSC Dodesheide gewann sein Halbfinalspiel durch
ein frühes Tor von Luciano Faraci und einem weiteren Treffer von Finn Zwartscholten gegen den Osnabrücker SC mit 2:0 und sicherte sich damit die Finalteilnahme.
In zwei Vierer-Gruppen der Hauptrunde wurden die Teilnehmern zum Halbfinale ermittelt. In der Hammergruppe M trafen der höchstklassige Turnierteilnehmer VFR Voxtrup als Landesligist auf den Bezirksligisten SSC Dodesheide. Komplettiert wird die Gruppe durch die Mannschaft des routinierten Ü40-Teams des Spielverein 16 und dem Team des Kreisligisiten RW Sutthausen. Am Ende gab gab es eine faustdicke dicke Überraschung. Der Landesligist VFR Voxrup schied nach einer 1:2-Niederlage gegen den SSC Dodesheide und einer 0:2-Pleite gegen RW Sutthausen als Tabellendritter aus, während sich der SSC Dodesheide und RW Sutthausen für das Halbfinale qualifizierten.
In der Gruppe N trafen der TUS Haste, der sich erstmals seit 2017 wieder für die Hauptrunde qualifizieren konnte, der Osnabrücker SC, der SV Kosova und die zweite Mannschaft des SSC Dodesheide aufeinander. Am Ende qualifizierten sich der SSC Dodesheide II mit drei Siegen aus drei Spielen ebenso für das Halbfinale wie der Osnabrücker SC.
Die Siegerehrung wurde durch die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter vorgenommen.
Oberbürgermeisterin Katharina Pötter übergibt den Pokal an Timo Böß – Foto: Michael EGGERT
Als erfolgreichster Torschütze wurde Tobias Bußmann von Spielverein 16 geehrt.
Mit 12 Toren erfolgreichster Torschütze - Tobias Bußmann - – Foto: Michael EGGERT
Wir haben noch einige Stimmen eingefangen:
"Leider sind wir nach einem guten Spiel unglücklich mit einer Niederlage gegen Dodesheide gestartet, konnten dann aber das zweite Spiel für uns entscheiden und hatten somit das Entscheidungsspiel gegen den VFR Voxtrup. Mit einer überragenden Leistung, vor allem defensiv, holen wir uns den Sieg und stehen dann im Halbfinale. Genauso spielen wir es dann gegen Dodesheide II, und buchen das Finalticket.
Dort müssen wir uns dann leider geschlagen geben, auch aufgrund strittiger „2-Minuten-Strafen“. Glückwunsch an Dodesheide, die es dann am Ende sehr abgezockt gespielt und verdient gewonnen haben. Trotzdem insgesamt ein unfassbares Turnier für uns, in dem wir immer daran geglaubt haben das Ding zu holen. Alle haben alles reingehauen und jeder kann stolz auf sich sein! Auch Dank unserer großen Unterstützung, das war wirklich Wahnsinn! Wir freuen uns sehr aufs Masters,“ lautet das Statement von Torjäger Dominik Witte (RW Sutthausen).