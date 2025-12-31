Addi-Vetter-Cup-Sieger 2025 - SSC Dodesheide

Am Finaltag des Addi-Vetter-Cups war die Osnabrücker Schloßwall-Halle wie in den Vorjahren restlos ausverkauft. Die jeweiligen Fanblöcke sorgten von Beginn an für eine großartige Stimmung.

ein frühes Tor von Luciano Faraci und einem weiteren Treffer von Finn Zwartscholten gegen den Osnabrücker SC mit 2:0 und sicherte sich damit die Finalteilnahme.

Im rassigen Finale gewann der SSC Dodesheide durch Tore von Timo Böß - in Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen den Sutthauser Jan-Luis Zündorf - und dem vierten Turniertreffer von Nanook Duvendack mit 2:0 Toren gegen den Kreisligisten RW Sutthausen. Der hatte sich in einem sehr umkämpften Halbfinale durch einen Treffer von Baris Saroglu mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft des SSC Dodesheide für das Endspiel qualifizierte. Der SSC Dodesheide gewann sein Halbfinalspiel durch

Grenzloser Jubel im Lager des SSC Dodesheide nach am Abpfiff des Endspiels. Die Fans feierten auf der Tribüne und die Mannschaft mit ihren Trainerteam Yannick Flottmann und Oliver Villar wurde auf dem Spielfeld durch die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter geehrt.

In zwei Vierer-Gruppen der Hauptrunde wurden die Teilnehmern zum Halbfinale ermittelt. In der Hammergruppe M trafen der höchstklassige Turnierteilnehmer VFR Voxtrup als Landesligist auf den Bezirksligisten SSC Dodesheide. Komplettiert wird die Gruppe durch die Mannschaft des routinierten Ü40-Teams des Spielverein 16 und dem Team des Kreisligisiten RW Sutthausen. Am Ende gab gab es eine faustdicke dicke Überraschung. Der Landesligist VFR Voxrup schied nach einer 1:2-Niederlage gegen den SSC Dodesheide und einer 0:2-Pleite gegen RW Sutthausen als Tabellendritter aus, während sich der SSC Dodesheide und RW Sutthausen für das Halbfinale qualifizierten.

In der Gruppe N trafen der TUS Haste, der sich erstmals seit 2017 wieder für die Hauptrunde qualifizieren konnte, der Osnabrücker SC, der SV Kosova und die zweite Mannschaft des SSC Dodesheide aufeinander. Am Ende qualifizierten sich der SSC Dodesheide II mit drei Siegen aus drei Spielen ebenso für das Halbfinale wie der Osnabrücker SC.

Die Siegerehrung wurde durch die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter vorgenommen.

Oberbürgermeisterin Katharina Pötter übergibt den Pokal an Timo Böß – Foto: Michael EGGERT

Als erfolgreichster Torschütze wurde Tobias Bußmann von Spielverein 16 geehrt.

Mit 12 Toren erfolgreichster Torschütze - Tobias Bußmann - – Foto: Michael EGGERT

Wir haben noch einige Stimmen eingefangen: