Addi-Vetter-Cup 2025

Heute um 15.00 Uhr startet in der Schloßwall-Halle in Osnabrück das Hallenfußball-Turnier um den Addi-Vetter-Cup. Insgesamt 32 Mannschaften haben sich für das mehrtägige Event qualifiziert.

Der Landesligist und letztjährige Finalteilnehmer VFR Voxtrup trifft im Auftaktspiel auf den Osnabrücker Traditionsverein SV Eintracht Osnabrück aus der 1. Kreisklasse. Titelverteidiger SV Hellern spielt das erste Mal um 15.30 Uhr und trifft auf die dritte Mannschaft des VFR Voxtrup. Insgesamt werden am ersten Turniertag 24 Spiele in der Vorrunde ausgetragen. Alle Spiele und Spieltermine sind auf der Fupa-Homepage gelistete. Ausserdem werden sämtliche Spiele im Fupa-Live-Ticker übertragen. Am morgigen Samstag wird das Turnier mit dem zweiten Vorrrundenspieltag ab 16.00 Uhr fortgesetzt.