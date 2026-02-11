Adam Toufaili verstärkt Großefehn – Winterneuzugang bereits im Einsatz Von Ligakonkurrenten Wallinghausen von p.s. · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

sv_grossefehn - Instagram

Der SV Großefehn hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und sich mit Adam Toufaili verstärkt. Der Winterneuzugang war bereits beim Aurich Cup mit dabei und kam auch im ersten Testspiel gegen Riepe direkt zum Einsatz.

Toufaili wechselt nach Stationen in Aurich, Wilhelmshaven und Wallinghausen nach Großefehn. Wallinghausen ist – wie auch Großefehn – in der Bezirksliga Weser-Ems 1 aktiv, sodass der Neuzugang die Liga und ihre Anforderungen kennt. In den ersten Trainingseinheiten zeigte Toufaili unmittelbar, was ihn auszeichnet: Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und eine gute Spieleröffnung. Eigenschaften, die dem Tabellenzweiten zusätzliche Stabilität verleihen sollen.