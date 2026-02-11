Adam Toufaili verstärkt Großefehn – Winterneuzugang bereits im Einsatz

Der SV Großefehn hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und sich mit Adam Toufaili verstärkt. Der Winterneuzugang war bereits beim Aurich Cup mit dabei und kam auch im ersten Testspiel gegen Riepe direkt zum Einsatz.
Toufaili wechselt nach Stationen in Aurich, Wilhelmshaven und Wallinghausen nach Großefehn. Wallinghausen ist – wie auch Großefehn – in der Bezirksliga Weser-Ems 1 aktiv, sodass der Neuzugang die Liga und ihre Anforderungen kennt.
In den ersten Trainingseinheiten zeigte Toufaili unmittelbar, was ihn auszeichnet: Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und eine gute Spieleröffnung. Eigenschaften, die dem Tabellenzweiten zusätzliche Stabilität verleihen sollen.
Ein Blick auf die Tabelle der Bezirksliga Weser-Ems 1 verdeutlicht die sportliche Ausgangslage: Großefehn belegt mit 44 Punkten aus 16 Spielen (14 Siege, zwei Unentschieden, null Niederlagen) Rang zwei. Das Torverhältnis von 55:11 und eine Tordifferenz von +44 unterstreichen die starke Saison bislang. Spitzenreiter ist Pewsum mit 50 Punkten aus 18 Spielen (64:8 Tore), dahinter folgt auf Rang drei der SV Ihrhove mit 29 Punkten aus 15 Partien.
Mit der Verpflichtung von Adam Toufaili setzt der SV Großefehn in der entscheidenden Saisonphase ein weiteres Zeichen und erweitert seinen Kader um einen Spieler, der bereits in den ersten Einheiten und Testspielen seine Qualitäten angedeutet hat.