Adam Tolba führt KFC Uerdingen zu knappem Sieg in Monheim

Gute Leistung von Adam Tolba. – Foto: Markus Becker

Zum Abschluss des 27. Spieltags der Oberliga Niederrhein hat der KFC Uerdingen die Partie beim 1. FC Monheim für sich entschieden. Beide Seiten hatten gute Chancen, dem Titelkandidat reichte ein Doppelschlag in der Anfangsphase für einen 2:1-Erfolg.

Die Gäste begannen druckvoll, spielbestimmend und zeigten eine weitere Eigenschaft, die dem Traditionsverein in dieser Saison eigentlich oftmals abging: effektiv! Adam Tolba traf humorlos aus der Distanz, nachdem die Monheimer einen Angriff nicht nachhaltig klären konnte (11.). Quasi mit der nächsten Aktion stellte der KFC schon auf 2:0: Tolba bediente Anthony Oscasindas, der lange für Monheims Lokalrivalen Sportfreunde Baumberg spielte und den Ball über die Linie drückte (14.).

Der FCM wurde zwingender, scheiterte nach knapp 60 Minuten ebenfalls am Pfosten. Im Anschluss parierte Jonas Holzum die Doppelchance von Talha Demir. Der KFC-Keeper wurde in der Folge aber doch noch überwunden, als Aleksandar Bojkovski nach einem guten Zuspiel nur den Fuß reinhalten musste (72.). Doch dieses 1:2 aus Monheimer Sicht brachte nicht die erhoffte Wendung. Vor den eigenen Treffer war die Mannschaft von Dennis Ruess gefährlicher, deshalb blieb es beim knappen Auswärtssieg des KFC Uerdingen, der damit sechs Punkte hinter Ratingen und Hilden bleibt. Monheim hat einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der Rückstand zeigte zunächst Wirkung, denn der FCM benötigte Zeit, um im Spiel anzukommen. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel fast der Anschluss, aber ein Geschoss von Mohamed El Mouhouti traf nur das Lattenkreuz (39.). Auch Uerdingen scheiterte am Aluminium, ansonsten hätte Ole Päffgen mit der ersten Aktion im zweiten Abschnitt das dritte Mal getroffen (48.).

Vorbericht: KFC Uerdingen will seiner Favoritenrolle gerecht werden

Zum Abschluss des 27. Spieltags der Oberliga Niederrhein findet am Sonntag das Heimspiel des 1. FC Monheim gegen den KFC Uerdingen statt. Ab 16 Uhr wird der FCM um Punkte für den Klassenerhalt kämpfen, während der KFC einen Erfolg im Titelrennen benötigt. Wie die Partie läuft, könnt ihr im Liveticker auf FuPa verfolgen.

Nach einem glanzlosen 1:0 gegen Adler Union Frintrop muss der KFC in Monheim nachlegen. Im Hinspiel gab es einen furiosen 5:2-Erfolg der Grotenburg-Kicker, die vor ihrem Auswärtsspiel neun Punkte weniger als Ratingen 04/19 haben. Doch der Spitzenreiter hat beim 1:0 gegen den SV Biemenhorst erst am Freitag vorgelegt. Dem FCM droht derweil in der kommenden Woche ein Abstiegsplatz, sollte es keinen Heimsieg geben - für Spannung ist garantiert.

„Wir sind Favorit gegen Monheim, die Rolle nehmen wir auch an. Wir wollen oben dran bleiben“, teilt Trainer Julian Stöhr mit. „Sie haben einige sehr gute Namen im Kader, befinden sich aber eben unten drin. Genau wie wir brauchen auch sie jeden Punkt. Wir wollen sie in der Defensive binden und ähnlich wie im Hinspiel vorne für viel Bewegung sorgen.“ In dieser Phase der Saison zählen nur noch die Ergebnisse: „Auch unter dem Aspekt, dass wir zahlreiche Ausfälle hatten und die, die gespielt haben, es wirklich gut gemacht haben", meint der Linienchef, der laut Angaben des Klubs auf Justin Möllering, Derick Gyamfi und Ulrich Bapoh verzichten muss. Ephra Kalonji, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha und Dave Fotso Youmssi könnten dagegen wieder Optionen sein.

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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