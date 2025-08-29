Adam Matuschyk verstärkt den SG Türkischer SV Düren

Der ehemalige Profi des 1. FC Köln absolvierte über 100 Pflichtspiele für die Geißböcke, stand sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga auf dem Platz und bestritt zudem 21 Länderspiele für die polnische Nationalmaannschaft. Stationen bei Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf verdeutlichen zusätzlich das hohe Niveau, das Matuszczyk über viele Jahre hinweg verkörpert hat.

Zustande kam der Wechsel vor allem durch die enge Freundschaft zu TSV-Kapitän Mahmut Temür, der maßgeblich an den Gesprächen beteiligt war. Für den Verein ist dieser Transfer ein starkes Signal: Ein Spieler mit der Vita von Adam Matuszczyk entscheidet sich bewusst für den TSV – ein klares Zeichen für die sportliche Perspektive und die Ambitionen des Klubs.