Adahchur schließt sich Hohkeppel an

Erfahrung in der Mittelrheinliga

Trotz seiner gerade einmal 21 Jahren kennt Adahchur die Mittelrheinliga sehr gut. Der Zugang Hohkeppels wird in seine vierte Saison in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands gehen. Er kommt aus der Jugend des Bonner SC und arbeitete sich bis in die erste Mannschaft seines Jugendvereins hoch. Der Linksfuß hat insgesamt schon 74 Mittelrheinliga-Partien bestritten, in denen er zwölf Tore und sechs Assists beisteuerte. Mit ganzen elf Scorern in nur 27 Begegnungen war die vergangene Spielzeit die beste für den Mittelfeldspieler. Mit ihm landete seine Mannschaft auf einem starken dritten Platz.