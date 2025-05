A/D und VSV gerüstet für das Fernduell am letzten Spieltag

Beide sind punktgleich und die Hedendorfer sind sechs Tore besser. Die VSV spielen am Sonnabend gegen den TuS Eiche Bargstedt II, der das Derby gegen den Deinster SV III deutlich mit 4:10 verlor. Schwerer wird es sicherlich für den SV Agathenburg/Dollern II, der nach Kutenholz fährt. Und der FC hatte am vergangenen Wochenende beim FC Wischhafen/Dornbusch III 10:0 gewonnen und den Kehdingern somit die 5. (!!!) zweistellige Niederlage in Folge zugefügt. Holt der FC am Freitag mindestens einen Punkt in Schwinge, ist zumindest der vorletzte Platz gesichert und die "Rote Laterne" des Landkreises geht an den TSV Großenwörden II, dem ohnehin nur ein eigener Sieg in Deinste helfen kann. In Großenwörden ist es allerdings schon bekannt, Letzter des Landkreises Stade zu werden, da dies einige Male bereits die inzwischen abgemeldete dritte Mannschaft "geschafft" hatte. Interessant wird am letzten Spieltag auch noch das Altländer Derby zwischen dem TuS Jork II und der SG Lühe III. Fest steht hier aber, die SG wird die Saison vor dem TuS Jork beenden.

Die Torjägerkrone dürfte Lühes Claas Struwe (27 Treffer) nicht mehr zu nehmen sein. Verfolger Kilian Kück vom TuS Eiche Bargstedt II bringt es derzeit auf 20 Treffer.