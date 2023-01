Action pur: Wagner Cup geht an den FC Rieden Bezirksligist schlägt im Finale den unbekümmert aufspielenden Debütanten FC Pegnitz mit 4:1 – Ausrichter ASV Haselmühl holt „Bronze“

Der 1. FC Rieden trifft in die Fußstapfen des FC Amberg (vier Turniersiege nacheinander) und des Titelverteidigers SV Raigering! Ein 4:1-Finalsieg über Neuling FC Pegnitz sicherte dem Bezirksligisten am frühen Sonntagabend verdientermaßen den Titel beim Spedition Wagner Vilstalcup. Schon während der Gruppenphase war es am Vortag in der Kümmersbrucker Rudolf-Scheuerer-Halle actionreich hergegangen. Gipfelnd in den Finalspielen am Sonntag. Zahlreiche Führungswechsel in den einzelnen Matches ließen die Spannung steigen. Gastgeber ASV Haselmühl freute sich an beiden Tagen über ein volles Haus – was nach der Zwangspause von einer gelungenen 30. Ausgabe des Wagner Cups zeugte.