"Action-Mittwoch": Westfalenpokal, Kreispokal und Oberliga LIVE

Vor neun Jahren standen sich beide schon mal im Westfalenpokal gegenüber. Damals spielte Lotte aber zwei Klassen höher, heute begegnet man sich auf Augenhöhe. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Sportfreunde Lotte und der FC Gütersloh stehen sich im Westfalenpokal-Halbfinale gegenüber. Je nach Ausgang des zweiten Halbfinals mit Drittligist SC Verl könnte es sogar bereits ein Finale um den Einzug in den DFB-Pokal sein. Dies wäre der Fall, wenn Verl das Finale erreicht und die Drittliga-Spielzeit unter den Top 4 abschließt. Spannung ist also angesagt!

In der Oberliga Westfalen werden vier Partien nachgeholt. Die Aufstiegsanwärter SV Westfalia Rhynern und SV Lippstadt 08 sind im Einsatz. Rhynern muss im Heimspiel gegen Türkspor Dortmund auf seinen Gelb-gesperrten Topscorer Kerim Karyagdi verzichten. Lippstadt hat die SpVgg Vreden zu Gast. Im Abstiegskampf braucht Rot Weiss Ahlen unbedingt einen Heimsieg gegen den DSC Arminia Bielefeld II. Außerdem stehen sich der immer weiter abrutschende SC Verl II und der TuS Hiltrup gegenüber.

Oberligist FC Eintracht Rheine tritt im Steinfurter Kreispokal-Viertelfinale bei Westfalenligist Borussia Emsdetten an. Ein Sieg ist durchaus wichtig, da für die Eintracht die Westfalenpokal-Qualifikation über die Oberliga eher unwahrscheinlich erscheint. Denn Voraussetzung wäre dafür eine Top 6-Platzierung.

Diese und weitere Partien am Mittwochabend im Liveticker auf FuPa Westfalen.