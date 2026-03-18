 2026-03-13T07:45:35.464Z

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"Action-Mittwoch": Westfalenpokal, Kreispokal und Oberliga LIVE

Regionalligisten duellieren sich um Finaleinzug

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Vor neun Jahren standen sich beide schon mal im Westfalenpokal gegenüber. Damals spielte Lotte aber zwei Klassen höher, heute begegnet man sich auf Augenhöhe.
Vor neun Jahren standen sich beide schon mal im Westfalenpokal gegenüber. Damals spielte Lotte aber zwei Klassen höher, heute begegnet man sich auf Augenhöhe. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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Die Sportfreunde Lotte und der FC Gütersloh stehen sich im Westfalenpokal-Halbfinale gegenüber. Je nach Ausgang des zweiten Halbfinals mit Drittligist SC Verl könnte es sogar bereits ein Finale um den Einzug in den DFB-Pokal sein. Dies wäre der Fall, wenn Verl das Finale erreicht und die Drittliga-Spielzeit unter den Top 4 abschließt. Spannung ist also angesagt!

In der Oberliga Westfalen werden vier Partien nachgeholt. Die Aufstiegsanwärter SV Westfalia Rhynern und SV Lippstadt 08 sind im Einsatz. Rhynern muss im Heimspiel gegen Türkspor Dortmund auf seinen Gelb-gesperrten Topscorer Kerim Karyagdi verzichten. Lippstadt hat die SpVgg Vreden zu Gast. Im Abstiegskampf braucht Rot Weiss Ahlen unbedingt einen Heimsieg gegen den DSC Arminia Bielefeld II. Außerdem stehen sich der immer weiter abrutschende SC Verl II und der TuS Hiltrup gegenüber.

Oberligist FC Eintracht Rheine tritt im Steinfurter Kreispokal-Viertelfinale bei Westfalenligist Borussia Emsdetten an. Ein Sieg ist durchaus wichtig, da für die Eintracht die Westfalenpokal-Qualifikation über die Oberliga eher unwahrscheinlich erscheint. Denn Voraussetzung wäre dafür eine Top 6-Platzierung.

Diese und weitere Partien am Mittwochabend im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 19:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:00live
SF Lotte - FC Gütersloh

Heute, 19:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
19:00live
Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 19:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
19:30live
SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund

Heute, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
19:00live
SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden

Heute, 19:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
19:30live
SC Verl II - TuS Hiltrup

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
19:30live
Borussia Emsdetten - Eintracht Rheine

Heute, 19:30 Uhr
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
19:30live
Hellas Hagen - SC Obersprockhövel

Heute, 19:00 Uhr
SG Oberschelden
SG OberscheldenOberschelden
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
19:00live
SG Oberschelden - TuS Erndtebrück

Heute, 19:00 Uhr
FC Ebenau
FC EbenauFC Ebenau
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
19:00live
FC Ebenau - Germania Salchendorf

Heute, 19:00 Uhr
VfL Bad Berleburg
VfL Bad BerleburgVfL Bad Berleburg
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
19:00live
VfL Bad Berleburg. - SG Bödefeld/Henne-Rartal