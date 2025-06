Action bis zur letzten Sekunde der Saison

Am letzten Spieltag der Kreisliga A2 empfing der SV Ballendorf die Gäste aus Bermaringen bei wechselhaften Wetter. Die Gäste starteten besser in die Partie und kamen in der Anfangsphase zu guten Möglichkeiten. Torhüter Florian Wachter bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand.

Nach einer intensiven Anfangsphase gelang der Heimelf im ersten Drittel der ersten Halbzeit die überraschende Führung durch Florian Wachter. In der Folge spielte Ballendorf selbstbewusster auf, musste jedoch Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen. Bis zur Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste.