Acosta wirft Wolfenbüttel raus; Ein Bezirksligist im Halbfinale

Erst am Samstag gewann Bleckenstedt furios mit 6:1 in der Landesliga gegen Kästorf und auch gestern sah es nach einem deutlichen Bleckenstedt-Sieg aus. Kurz vor der Pause trafen Niklas Pieper, Okay Uysal und Claude Berthier zur 3:0-Pausenführung. Kästorf gab sich nicht auf und rettete in der 90. Minute noch ein 4:4, das Noah Mamalitsidis erzielte. Das Elfmeterschießen erstreckte sich dann enorm und hatte das bessere Ende für Kästorf, sodass dem Tabellendritten der Landesliga die Revanche für das Ligaspiel direkt glückte..