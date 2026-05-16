Acosta will in Wolfenbüttel "eigenes Spiel auf den Platz bekommen"

Der BSC Acosta steht vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe bei Germania Wolfenbüttel. Trainer Joshua Sievert erwartet dabei einen unangenehmen Gegner, der vor allem auf heimischem Platz seine Stärken ausspielt.
„Germania Wolfenbüttel ist auf jeden Fall eine Mannschaft, der ich eine absolute Heimstärke attestieren würde“, erklärte Sievert vor der Partie. Gespielt werde auf einem Kunstrasenplatz, „der ihnen wirklich gut liegt“. Dort habe Germania bereits „einige wichtige Punkte geholt“. SO holte der Aufsteiger 18 seiner 20 Saisonpunkte auf heimischen Platz.
Besonders die Qualität der Gastgeber schätzt der Acosta-Coach hoch ein. Wolfenbüttel habe „gerade in den vorderen Mannschaftsteilen ihre klaren Landesliga-Qualitäten“. Gleichzeitig sieht Sievert aber auch Ansatzpunkte für seine Mannschaft: „Sicherlich ist es so, dass man auch da eine gewisse Unerfahrenheit merkt, in die wir dann reinstechen wollen.“
Den Fokus legt der Trainer dennoch vor allem auf das eigene Team. „Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen“, betonte Sievert. Die Zielsetzung formulierte er dabei deutlich: „Wenn wir es schaffen, da in unsere Stärken reinzukommen und ein starkes Spiel abzuliefern, dann werden wir dieses Spiel gewinnen.“
Im Hinspiel gelang es den Braunschweigern. Damals gewann BSC mit 2:1.
Entsprechend klar ist auch die Marschroute für den Abend. „Wir wollen auf jeden Fall heute Abend dort drei Punkte holen und uns weiter von unten absetzen“, sagte Sievert. Mit einem Sieg könnte Acosta dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherkommen. „Möglicherweise auch schon an diesem Wochenende den Klassenerhalt endgültig finalisieren“, erklärte der Trainer. Aktuell hat Acosta 34 Punkte auf dem Konto, was dem zehnten Platz entspricht.
Dafür habe die Mannschaft „in der Trainingswoche wieder hart und intensiv gearbeitet“. Sievert betonte, dass sein Team "zwingen die drei Punkte" wolle.
Anpfiff ist am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr.