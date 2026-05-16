Acosta will in Wolfenbüttel "eigenes Spiel auf den Platz bekommen"

„Germania Wolfenbüttel ist auf jeden Fall eine Mannschaft, der ich eine absolute Heimstärke attestieren würde“, erklärte Sievert vor der Partie. Gespielt werde auf einem Kunstrasenplatz, „der ihnen wirklich gut liegt“. Dort habe Germania bereits „einige wichtige Punkte geholt“. SO holte der Aufsteiger 18 seiner 20 Saisonpunkte auf heimischen Platz.

Besonders die Qualität der Gastgeber schätzt der Acosta-Coach hoch ein. Wolfenbüttel habe „gerade in den vorderen Mannschaftsteilen ihre klaren Landesliga-Qualitäten“. Gleichzeitig sieht Sievert aber auch Ansatzpunkte für seine Mannschaft: „Sicherlich ist es so, dass man auch da eine gewisse Unerfahrenheit merkt, in die wir dann reinstechen wollen.“

Den Fokus legt der Trainer dennoch vor allem auf das eigene Team. „Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen“, betonte Sievert. Die Zielsetzung formulierte er dabei deutlich: „Wenn wir es schaffen, da in unsere Stärken reinzukommen und ein starkes Spiel abzuliefern, dann werden wir dieses Spiel gewinnen.“

Im Hinspiel gelang es den Braunschweigern. Damals gewann BSC mit 2:1.