Acosta will in die nächste Pokal-Runde BSC Acosta trifft in der zweiten Runde des Bezirkspokals auf den KSV Vahdet Salzgitter von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der BSC Acosta steht vor der zweiten Aufgabe im Bezirkspokal. Nach dem 3:0 gegen den FC Wenden wartet mit dem KSV Vahdet Salzgitter ein Gegner, der ebenfalls erfolgreich in den Wettbewerb gestartet ist. Wegen der nächsten Partie am Wochenende soll die Belastung bei Acosta gesteuert werden.

Acosta setzte sich in der ersten Pokalrunde mit 3:0 gegen den FC Wenden durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Ole Schene mit drei Treffern für die Entscheidung. Der Angreifer traf in der 54., 77. und 86. Minute. Auch Vahdet Salzgitter erreichte die zweite Runde. Der KSV gewann bei der SV Wendessen mit 3:1 und trifft nun auf Acosta. „Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet. Ich erwarte ein spannendes Spiel“, sagt Acosta-Trainer Uwe Stucki.