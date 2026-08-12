Acosta will in die nächste Pokal-Runde

Der BSC Acosta steht vor der zweiten Aufgabe im Bezirkspokal. Nach dem 3:0 gegen den FC Wenden wartet mit dem KSV Vahdet Salzgitter ein Gegner, der ebenfalls erfolgreich in den Wettbewerb gestartet ist. Wegen der nächsten Partie am Wochenende soll die Belastung bei Acosta gesteuert werden.
Acosta setzte sich in der ersten Pokalrunde mit 3:0 gegen den FC Wenden durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Ole Schene mit drei Treffern für die Entscheidung. Der Angreifer traf in der 54., 77. und 86. Minute.
Auch Vahdet Salzgitter erreichte die zweite Runde. Der KSV gewann bei der SV Wendessen mit 3:1 und trifft nun auf Acosta. „Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet. Ich erwarte ein spannendes Spiel“, sagt Acosta-Trainer Uwe Stucki.
Für Acosta steht die Partie nicht isoliert im Spielplan. Bereits am Wochenende wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe in der Bezirksliga. Deshalb will Stucki die Belastung seiner Spieler steuern und die Mannschaft auf mehreren Positionen verändern.
„Wir werden viel rotieren und die Belastung steuern, weil am Wochenende das nächste schwere Spiel ansteht“, erklärt der Trainer. Im Tor bleibt es dagegen bei Julius Mullart. Der Torhüter hatte bereits in der ersten Runde zwischen den Pfosten gestanden und erhält erneut das Vertrauen.
„Im Tor wird erneut Julius Mullart stehen, der seine Sache bisher hervorragend macht“, sagt Stucki. Trotz der Rotation bleibt die Zielsetzung eindeutig: „Unser Ziel bleibt natürlich das Weiterkommen in die nächste Runde.“