Acosta "verschläft" Anfangsphase und verliert knapp gegen Gifhorn

– Foto: Friedhelm Brauner

In einem intensiven und phasenweise hochklassigen Spiel setzte sich der MTV Gifhorn mit 3:2 beim BSC Acosta durch. Gifhorn gewann damit wieder, nachdem man zuvor zwei Spiele in Serie punktlos blieb..

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, während Acosta zunächst Anlaufprobleme hatte. Trainer Joshua Sievert ordnete die Anfangsphase ein: „Wir haben die ersten 20 Minuten ziemlich verschlafen und brauchten quasi die gesamte Halbzeit, um überhaupt auf Betriebstemperatur zu kommen.“

Bis zur Pause blieb Gifhorn effektiv, während Acosta zwar Ansätze zeigte, aber nicht zwingend wurde. Sievert fasste zusammen: „Das 0:2 ging von daher voll in Ordnung.“ Ringe ergänzte: „Ich muss sagen, dass wir alles da im Griff hatten und auch unser Aufbauspiel hat sehr gut geklappt.“

Gifhorn nutzte diese Phase konsequent aus. Simone De Gaetani brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Julio Rodrigues per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (17.). Holger Ringe zeigte sich vor allem mit dem ersten Treffer zufrieden: Hoffart legte nach einem tiefen Ball auf De Gaetani quer, der nur noch einschieben musste. "Das war richtig klasse rausgespielt.“

Anderes Bild im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel drehte sich jedoch das Spiel. Acosta kam deutlich verbessert aus der Kabine: „Wir kommen überragend aus der Pause raus, sind absolut Spielbestimmend. Und von Minute 45 bis 70 gehört das Spiel einzig und allein uns.“ Maurice Franke (51.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Onur Can Ada (65.) zum verdienten 2:2 ausglich.

Doch mitten in diese Drangphase hinein schlug Gifhorn zurück. Nach "brutalem Ballverlust", wie Sievert sah, stellte Hoffart auf 2:3. Der Torschütze, so Ringe, "hat gezeigt, dass er für uns sehr, sehr wichtig ist.“

In der Schlussphase versuchte Acosta noch einmal alles, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss. „Da fehlen uns dann einfach die Hochkaräter und am Ende auch diese letzte Zielstrebigkeit“, so Sievert. Gifhorn verteidigte den Vorsprung und brachte den Sieg über die Zeit.

Ringe zog ein positives Fazit: „Grundsätzlich ein verdienter Sieg auf dem kleinen Kunstrasenplatz.“ Gleichzeitig lobte er einzelne Akteure: „Adem Zeciri war heute mit der beste Mann. Hat auf der Sechs gespielt, hat viele Zweikämpfe gewonnen und kaum Fehlpässe gespielt.“

Trotz der Niederlage konnte Sievert auch Positives mitnehmen: „Die zweite Halbzeit war absolut gut und die nehmen wir jetzt auch mit.“ So kann man mit breiter Brust zum SSV Kästorf reisen. Gifhorn, als Tabellenzweiter, reist zum absoluten Topspiel nach Bleckenstedt.