Acosta "verliert Spiel in fünf Minuten", 05 springt auf Platz zwei

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Acosta dem Favoriten das Leben schwer machte. „Wir haben es eigentlich schon so erwartet, dass 05 ein sehr gutes Ballbesitzspiel hat. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut verteidigt und wenig zugelassen. “, bilanzierte BSC-Coach Joshua Sievert. Auch offensiv setzten die Gäste Nadelstiche, wenn auch ohne zwingenden Abschluss: „Wir haben immer wieder gute Umschaltmomente gehabt, aber zu inkonsequent zu Ende gespielt. Mit etwas mehr Glück geht einer rein.“

So blieb es beim 0:0 zur Pause. „Das war auch unser Ziel, das Spiel offen zu halten, kontrolliert zu bleiben, auch wenn wir weniger Ballbesitz hatten“, erklärte Sievert. In der Kabine sprach er vor allem die Intensität und Präsenz in den Zweikämpfen sowie bei zweiten Bällen an: „Das war meiner Meinung nach unsere größte Schwachstelle.“

Doch direkt nach dem Wiederanpfiff brach die Partie aus Sicht der Gäste auseinander. „Wir kommen unfassbar schlecht aus der Pause raus und kriegen in fünf Minuten drei Gegentore“, so Sievert. Linus Nolte (51.), Jannis Wenzel (54.) und Lennart Sieburg (56.) schossen Göttingen mit einem Doppelschlag und einem Nachschuss nach Lattentreffer entscheidend in Front. „Das sind Gegentore, die weniger mit Taktik zu tun haben, sondern mit Grundtugenden: am Mann verteidigen, Intensität zeigen, Präsenz haben. Das hat in der Phase nicht gereicht“, kritisierte Sievert.

Auch 05-Trainer Jozo Brinkwerth sah den Doppelschlag als Schlüssel: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht sogar mit besseren Chancen für Acosta. Aber nach dem 1:0, was in der 50. Minute fiel, brachen dann sechs, sieben Minuten an, in denen alles geklappt hat. Danach war uns eigentlich klar, dass wir das Spiel gewinnen müssen.“

Zwar kam Acosta in der Schlussphase noch zu Chancen, doch ein Anschlusstreffer wollte nicht fallen. „Wir hätten absolut verdient ein Tor machen können. Aber das Spiel verlieren wir in diesen fünf Minuten nach der Pause. Zwar nur fünf Minuten, aber es hat gereicht, um auf 3:0 zu stellen“, ärgerte sich Sievert.

Brinkwerth lobte hingegen die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause: „Durch eine Leistungssteigerung am Anfang der zweiten Halbzeit und die drei Tore ist das Ergebnis am Ende auch in Ordnung, auch wenn der Sieg deutlich schwerer war, als in der Vorwoche."

Während Göttingen 05 mit dem Sieg in der Spitzengruppe bleibt und auf Platz zwei sprang, geht es für Acosta nun darum, die entscheidende Schwächephase schnell aufzuarbeiten. „Das müssen wir schleunigst abstellen. Ansonsten war es eine vernünftige Vorstellung, aber diese fünf Minuten dürfen wir uns nicht erlauben“, stellte Sievert klar.

Weiter geht es für Acosta mit einem Pokalspiel gegen Leiferde, das Sievert als "Pflichtsieg" ansieht. Danach steht das wichtige Spiel gegen Lengede an. Für die 05er stehen nun die "Wochen der Wahrheit" an. Zuerst geht es nach Gifhorn, eine Woche darauf nach Bleckenstedt.