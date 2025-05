Acosta und Nörten siegen! Wolfenbüttel Meister; Helmstedt überrascht

In der Landesliga Braunschweig wurde am vergangenen Wochenende der 26. Spieltag ausgetragen und die erste Entscheidung ist nun endgültig gefallen. Zwar ist schon seit einigen Wochen fast klar gewesen, dass Wolfenbüttel am Ende Meister wird, doch nun ist es auch rechnerisch belegt. Wir gratulieren zum Aufstieg in die Oberliga und schauen auf die Partien des Wochenende.