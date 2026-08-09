Acosta startet mit Auswärtssieg in die Saison

– Foto: Volkhard Patten

Der BSC Acosta hat den Saisonauftakt in der Bezirksliga Braunschweig 2 beim TSV Germania Lamme mit 2:1 gewonnen. Nach dem ersten Spieltag steht Acosta mit drei Punkten auf Rang sieben, Lamme bleibt nach der Niederlage punktlos und belegt Platz elf.

Lamme begann mit viel Ballbesitz und Feldvorteilen. Erst nach der Trinkpause fand Acosta besser in die Partie. In der 39. Minute setzte sich der 18-jährige Janik Tchamie nach einem Alleingang durch und erzielte das 1:0.

Kurz darauf bot sich den Gästen die Chance, den Vorsprung auszubauen. Ole Schene setzte seinen Schuss jedoch über das Tor. Auf der anderen Seite vergab Lamme kurz vor der Pause eine große Möglichkeit: Ein Spieler der Gastgeber köpfte aus einem Meter freistehend über das Tor.