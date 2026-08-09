Acosta startet mit Auswärtssieg in die Saison

Der BSC Acosta hat den Saisonauftakt in der Bezirksliga Braunschweig 2 beim TSV Germania Lamme mit 2:1 gewonnen. Nach dem ersten Spieltag steht Acosta mit drei Punkten auf Rang sieben, Lamme bleibt nach der Niederlage punktlos und belegt Platz elf.
Lamme begann mit viel Ballbesitz und Feldvorteilen. Erst nach der Trinkpause fand Acosta besser in die Partie. In der 39. Minute setzte sich der 18-jährige Janik Tchamie nach einem Alleingang durch und erzielte das 1:0.
Kurz darauf bot sich den Gästen die Chance, den Vorsprung auszubauen. Ole Schene setzte seinen Schuss jedoch über das Tor. Auf der anderen Seite vergab Lamme kurz vor der Pause eine große Möglichkeit: Ein Spieler der Gastgeber köpfte aus einem Meter freistehend über das Tor.
Nach dem Seitenwechsel kam Acosta durch Konter zu mehreren klaren Chancen. In der 80. Minute erhöhte Morten Thieleke nach einem Solo über rund 50 Meter auf 2:0. Die Gäste hätten anschließend für die endgültige Entscheidung sorgen können. Vincent Ibe scheiterte nach mustergültiger Vorarbeit von Tejan Kaba am Lammer Torwart.
In der vierten Minute der Nachspielzeit verkürzte Lamme noch einmal. Wassaf traf mit einem Schuss aus 16 Metern zum 1:2. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Ronny Kühne die Partie.
Acosta nimmt damit drei Punkte aus Lamme mit und steht nach dem Auftakt auf Rang sieben. Für Germania Lamme bleibt nach dem ersten Spieltag Platz elf mit null Punkten.