Acosta kämpft sich nach frühem Rückstand zum Punktgewinn 2:2 gegen Rautheim – Tabellensechster nutzt Chancen effizient von red · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

BSC Acosta II hat im Heimspiel gegen den FC SF Rautheim einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Der Tabellenfünfte rettete beim 2:2 zumindest einen Punkt, während die Gäste aus dem Mittelfeld erneut ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten.

Mit 41 Punkten ging BSC Acosta II als Tabellenvierter in die Partie, der FC SF Rautheim reiste mit 30 Zählern als Neunter an. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start und gingen bereits nach zwei Minuten durch Schülke mit 1:0 in Führung. Acosta tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Trainer Uwe Stucki sah seine Mannschaft früh unter Druck: „Wir sind früh in Rückstand geraten.“ Gerade in einer Phase, in der die Gastgeber zunehmend Kontrolle übernahmen, erhöhte Rautheim kurz vor der Pause durch Glück auf 2:0 (43.).

Doch die Antwort folgte unmittelbar. Julius Janknecht nutzte einen Fehler im Aufbauspiel der Gäste und verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 (45.). „Zum Glück konnte Julius Janknecht einen Abspielfehler zum 1:2 kurz vor der Halbzeit nutzen“, sagte Stucki nach der Partie. Niebuhr sorgt nach der Pause für den Ausgleich Nach dem Seitenwechsel erhöhte Acosta den Druck und kam schließlich zum verdienten Ausgleich. Marvin Yan bereitete den Treffer mustergültig vor, Paul Niebuhr vollendete in der 59. Minute zum 2:2.