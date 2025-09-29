Acosta II verpasst Überraschung in Wendezelle

Die zweite Mannschaft des BSC Acosta hat ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim heimstarken TSV Wendezelle unterlag das Team von Trainer Uwe Stucki mit 1:3 (1:1), obwohl es zunächst nach einem vielversprechenden Auswärtsspiel aussah.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte durch Ole Schene in Führung gehen“, erklärte Stucki nach der Partie. „Danach hatten wir sogar noch zwei weitere Alleingänge frei auf den Torwart, konnten diese aber nicht nutzen. Das hat uns wehgetan.“

Tatsächlich erwischte der BSC II einen Traumstart: In der 17. Minute nutzte Ole Schene einen Fehler im Aufbauspiel des TSV und traf zur verdienten Führung. Auch in der Folge präsentierte sich der Aufsteiger mutig, verpasste aber die große Chance, früh auf 2:0 oder gar 3:0 zu stellen.

Das rächte sich kurz vor dem Pausenpfiff: Kilian Führmann zirkelte einen Freistoß aus halbrechter Position perfekt ins Tor – es war der erste nennenswerte Abschluss der Gastgeber. „Ein klasse getretener Ball, da gibt es nichts zu halten“, so Stucki.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV dann zusehends das Kommando. Angeführt vom überragenden Mittelfeldmotor Maik Laschkowski setzten sich die Hausherren dauerhaft in der Hälfte der Gäste fest. In der 56. Minute war es erneut Führmann, der aus der Distanz abzog und zum 2:1 traf.

Laschkowski setzt den Schlusspunkt

Der BSC Acosta II bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, doch die Wendezeller Defensive stand stabil. In der 78. Minute sorgte Maik Laschkowski schließlich für die Entscheidung. Nach einem schnellen Umschaltmoment verwertete er eine flache Hereingabe zum 3:1-Endstand.

„In der zweiten Halbzeit hat Wendezelle die Spielkontrolle übernommen“, analysierte Stucki. „Die haben das sehr souverän zu Ende gespielt. Der Sieg ist verdient, aber wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit in eine andere Richtung lenken können.“

Tabelle bleibt eng – Acosta fällt leicht zurück

Durch die Niederlage bleibt der BSC II bei zwölf Punkten stehen und rutscht in der Tabelle auf Rang sieben ab. Die Konkurrenz im vorderen Mittelfeld ist allerdings weiter eng beieinander.

Wendezelle hingegen festigt mit nun 16 Punkten Platz zwei hinter dem weiterhin souveränen Spitzenreiter Lehndorfer TSV (21 Punkte). Der TSV ist damit das formstärkste Heimteam der Liga: Vier Spiele, vier Siege, 22:2 Tore – eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Für den BSC Acosta II gilt es nun, im kommenden Heimspiel gegen den FC Wenden (9 Punkte) wieder in die Erfolgsspur zu finden. Trainer Stucki bleibt optimistisch: „Wenn wir unsere Leistung konstanter abrufen und unsere Chancen besser nutzen, wird auch das Punktekonto wieder wachsen.“

TSV Wendezelle – BSC Acosta II 3:1

TSV Wendezelle: Tim-Niklas Latzel, Niklas Plote, Kilian Führmann, Niclas Kamp (76. Bennet Glaesmann), Nick Henke (76. Sven Balke), Lennert Gürth, Erik Plote (68. Jakob Dettmer), Len-Bennet Rüsing, Hannes Kopitzki (31. Marcel Kamp), Maik Laschkowski, Julian Rode - Trainer: Marius Plote

BSC Acosta II: Patrick Modrejewski, Alexander Fricke, Lasse Volk, Leon Grzybowski (76. Nelio Kreith), Lennart Lobitz, Matthias-Peter Franz (80. Phillip Voigtländer), Tim Stucki, Morten Thieleke (80. Mehmet Edin Bayar), Ole Schene, Leon-Pedro Reese (64. Sava Radulovic), Marwin Pilz - Trainer: Uwe Stucki

Schiedsrichter: Jona Reichl

Tore: 0:1 Ole Schene (17.), 1:1 Kilian Führmann (43.), 2:1 Kilian Führmann (56.), 3:1 Maik Laschkowski (78.)