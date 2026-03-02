Acosta II bricht nach Ausgleich in Lamme ein

In der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe. „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel“, berichtete Acosta-Trainer Uwe Stucki. Eine umstrittene Szene sorgte früh für Gesprächsstoff: Ein Treffer von Nico Weighardt wurde wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt. Kurz darauf ging Lamme nach einer Ecke durch Grazian-Dennis Borucki per Kopf in Führung (16.). Wenig später verhinderte die Lammer-Defensive auf der Torlinie eine weitere Großchance von Weighardt.

Nach dem Seitenwechsel kam Acosta verbessert aus der Kabine. Tim Stucki glich in der 50. Minute aus, nachdem Lammes Torhüter einen Freistoß von Ole Schene nicht festhalten konnte. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Ein Foulelfmeter brachte Lamme erneut in Führung (63.), ehe Fisnik Kajolli mit einem Doppelschlag (68., 71.) die Partie entschied.

„Anschließend traf Lamme noch zweimal zum verdienten Sieg“, sagte Stucki. Auch Borucki sah seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel überlegen: „Danach hat man gesehen, was die fußballerische Qualität angeht, dass wir das Passspiel gut umsetzen konnten. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Der Sieg ist in der Höhe verdient.“