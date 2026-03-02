Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Acosta II bricht nach Ausgleich in Lamme ein
Nach ausgeglichener erster Halbzeit verliert der BSC Acosta II beim TSV Germania Lamme den Faden – und kassiert drei Gegentreffer binnen acht Minuten.
Der BSC Acosta II ist mit einer deutlichen Niederlage in die Rückrunde der Bezirksliga Braunschweig 2 gestartet. Beim TSV Germania Lamme unterlag der Tabellendritte mit 1:4 (0:1) und rutschte auf Rang vier ab.
In der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe. „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel“, berichtete Acosta-Trainer Uwe Stucki. Eine umstrittene Szene sorgte früh für Gesprächsstoff: Ein Treffer von Nico Weighardt wurde wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt. Kurz darauf ging Lamme nach einer Ecke durch Grazian-Dennis Borucki per Kopf in Führung (16.). Wenig später verhinderte die Lammer-Defensive auf der Torlinie eine weitere Großchance von Weighardt.
Nach dem Seitenwechsel kam Acosta verbessert aus der Kabine. Tim Stucki glich in der 50. Minute aus, nachdem Lammes Torhüter einen Freistoß von Ole Schene nicht festhalten konnte. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Ein Foulelfmeter brachte Lamme erneut in Führung (63.), ehe Fisnik Kajolli mit einem Doppelschlag (68., 71.) die Partie entschied.
„Anschließend traf Lamme noch zweimal zum verdienten Sieg“, sagte Stucki. Auch Borucki sah seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel überlegen: „Danach hat man gesehen, was die fußballerische Qualität angeht, dass wir das Passspiel gut umsetzen konnten. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Der Sieg ist in der Höhe verdient.“
Mit nun 29 Punkten aus 16 Spielen bleibt der BSC Acosta II zwar im oberen Tabellendrittel, musste jedoch einen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen. Lamme verkürzt mit 26 Punkten den Abstand und rückt näher heran.