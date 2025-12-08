Acosta gewinnt ein "typisches 1:1-Spiel" in der 95. Minute

Der Bovender SV erwischte in Göttingen einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute traf Dennis Falinski zur frühen 0:1-Führung mit seinem elften Saisontor. Dennoch zeigte sich Trainer Yannick Broscheit nach Abpfiff unzufrieden mit der Entstehung des Ausgleichs: „Beim 1:1 entstand vorher ein ganz klares Foul, was der Schiri an unserem IV laufen lässt und er nur noch einschieben muss.“ Insgesamt sah er dennoch ein typisches Remis-Spiel: „Ein unentschieden wäre gerecht gewesen.“

BSC Acosta brauchte einen Moment, um sich vom frühen Rückschlag zu erholen, fand dann aber immer besser in die Partie. Trainer Joshua Sievert sprach von einem intensiv geführten Spiel gegen eines der Top-Teams der Liga „Es war ja ein Spiel gegen einen Gegner aus den Top 5.“ Taktisch stellte sich Acosta gezielt auf das variable System der Gäste ein und versuchte, über ein Plus-1 in der letzten Linie Kontrolle über die Tiefenläufe zu behalten. Trotz Vorteilen im Ballbesitz fehlten Acosta in der ersten Halbzeit die ganz klaren Chancen zum Ausgleich.

Wende nach der Halbzeitpause

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Acosta den Druck mit Erfolg. In der 51. Minute nutzte Maurice Franke einen Fehler in der Bovender Defensive zum verdienten 1:1. Sievert beschrieb die Szene so: „Mauri schiebt ihn dann ins leere Tor ein und so steht es halt 1-1.“ Das Spiel blieb danach offen, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. Bovenden setzte mehrfach Nadelstiche, während Acosta immer wieder über die Flügel gefährlich wurde.

Die Partie entwickelte sich zunehmend zu einem offenen Schlagabtausch. Bovenden verpasste unter anderem einen Pfostentreffer, auf der Gegenseite hatte Acosta ebenfalls mehrere gute Möglichkeiten, die Führung zu erzielen. Sievert fasste es passend zusammen: „Ich glaube, das wäre so ein typisches 1-1-Spiel gewesen.“

Doch die Entscheidung fiel tief in der Nachspielzeit. Nach einem letzten Standard blieb Acosta im Strafraum konsequent. Paul Luka Preß setzte sich durch und vollendete in der 90.+5 Minute mit zwei Kontakten zum umjubelten 2:1. Sievert sprach später vom entscheidenden Moment: „Und so ist es dann ja wirklich der Lucky Punch mit Schlusspfiff.“

Für Bovenden war die Niederlage besonders schmerzhaft – auch mit Blick auf die Tabelle. „Mit dem Ergebnis haben wir uns die Siege gegen Bleckenstedt und 05 zu Nichte gemacht und sind dadurch ‚nur‘ fünfter statt dritter“, erklärte Broscheit. Zudem machte er die angespannte Personalsituation deutlich: „Auch wenn gestern 15 Spieler ausgefallen sind und wir nur mit zwölf Feldspielern anreisen konnten, müssen wir da mindestens den Punkt mitnehmen.“

Auf Seiten des BSC Acosta überwog die Zufriedenheit über den gelungenen Jahresabschluss. Sievert betonte die Entwicklung seiner Mannschaft: „Dementsprechend wirklich auch noch mal die Unterstreichung von einer klaren Entwicklung, die ins Positive geht.“ Gleichzeitig zollte er dem Gegner großen Respekt und hob die Arbeit in Bovenden und von Yannick Broscheit hervor: „Sie haben uns wirklich Paroli geboten über 90 Minuten mit offenem Visier Fußball gespielt. Yannick Broscheit hat mit den Möglichkeiten in Bovenden wirklich schon viel erreicht."

Nach dem 3:3 im Derby, das sich wie ein Sieg anfühlte, nun der nächste Erfolg für den BSC Acosta. Tabellarisch ist Acosta nun punktgleich mit Rang sieben und etablierte sich im Mittelfeld. So kann man gut in die Winterpause starten.