Acosta dreht turbulente Partie spät – 5:2 gegen Wipshausen Tabellenvierter lange gefordert, setzt sich gegen den Vierzehnten erst in der Schlussphase deutlich durch von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

BSC Acosta II hat seine Favoritenrolle mit Verzögerung bestätigt. Gegen den TSV Wipshausen lag der Tabellenvierte zweimal zurück, entschied die umkämpfte Begegnung aber mit drei späten Treffern noch klar für sich.

Mit 38 Punkten als Tabellenvierter ging BSC Acosta II in die Begegnung, der TSV Wipshausen reiste als Vierzehnter mit 21 Zählern an. Auf dem Platz war vom Unterschied in der Tabelle zunächst jedoch wenig zu sehen. Die Gäste erwischten den besseren Beginn und gingen in der 13. Minute durch Bagus mit 1:0 in Führung. Acosta reagierte durch Mommertz, der in der 22. Minute zum 1:1 ausglich. Doch Wipshausen blieb mutig und stellte durch Laurer in der 29. Minute den alten Abstand wieder her. Mit dem 2:1 für die Gäste ging es in eine überraschende Halbzeitpause.