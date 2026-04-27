Acosta dreht turbulente Partie spät – 5:2 gegen Wipshausen

BSC Acosta II hat seine Favoritenrolle mit Verzögerung bestätigt. Gegen den TSV Wipshausen lag der Tabellenvierte zweimal zurück, entschied die umkämpfte Begegnung aber mit drei späten Treffern noch klar für sich.
Mit 38 Punkten als Tabellenvierter ging BSC Acosta II in die Begegnung, der TSV Wipshausen reiste als Vierzehnter mit 21 Zählern an. Auf dem Platz war vom Unterschied in der Tabelle zunächst jedoch wenig zu sehen.
Die Gäste erwischten den besseren Beginn und gingen in der 13. Minute durch Bagus mit 1:0 in Führung. Acosta reagierte durch Mommertz, der in der 22. Minute zum 1:1 ausglich. Doch Wipshausen blieb mutig und stellte durch Laurer in der 29. Minute den alten Abstand wieder her. Mit dem 2:1 für die Gäste ging es in eine überraschende Halbzeitpause.
Lange sah es nach einer weiteren Überraschung aus, ehe Acosta in der Schlussphase seine individuelle Qualität ausspielte. Schene erzielte in der 70. Minute zunächst den wichtigen Ausgleich zum 2:2 und leitete damit die Wende ein.
In den letzten Minuten brachen bei Wipshausen dann die Kräfte. Niebuhr brachte die Gastgeber in der 82. Minute erstmals in Führung und erhöhte in der Schlussminute auf 4:2. Kurz darauf setzte Schene mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt (90.).
Für Acosta bedeutet der Sieg wichtige drei Punkte im Rennen um die oberen Plätze. Mit nun 41 Zählern behauptet die Mannschaft Rang vier und bleibt in Schlagdistanz zur Konkurrenz. Wipshausen bleibt trotz engagierter Vorstellung bei 21 Punkten auf Platz 14 und verpasste es, im unteren Tabellenbereich Boden gutzumachen.