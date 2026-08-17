Acosta dreht das Spiel und bleibt ungeschlagen

Der BSC Acosta hat seinen gelungenen Saisonstart fortgesetzt. Gegen den Aufsteiger FSV Schöningen II setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch. Nach zwei Spieltagen steht Acosta mit sechs Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, während Schöningen II mit drei Zählern Achter ist.
Die Gäste erwischten den besseren Beginn und kamen zu mehreren Möglichkeiten. In der 23. Minute belohnte Schildener den Auftakt mit dem 1:0 für Schöningen II. Acosta hatte vor der Pause allerdings die Chance zum Ausgleich: Nach einem Abwehrfehler verfehlte Lukas Bonk das leere Tor aus rund 40 Metern knapp.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Partie. Ole Schene wurde im Strafraum gefoult und trat selbst zum fälligen Elfmeter an. In der 50. Minute verwandelte der Stürmer zum 1:1.
Acosta blieb nun offensiv gefährlich und drehte das Spiel. Nach einem Ballgewinn in Strafraumnähe bediente Lukas Bonk den startenden Tim Stucki. Der blieb vor dem Torwart ruhig und überwand ihn in der 63. Minute mit einem Lupfer zum 2:1.
Schöningen gab sich damit nicht geschlagen und erhöhte in der Schlussphase den Druck. Ein Abschluss der Gäste landete am Pfosten. Auf der Gegenseite verpassten Ole Schene und Vincent Ibe die Entscheidung zum 3:1. Die Acosta-Abwehr hielt den letzten Angriffen jedoch stand.
„Schöningen startete besser in die Partie, verpasste einige gute Möglichkeiten, ging dann aber verdient 1:0 durch Schildener in Führung“, fasste Acosta-Trainer Uwe Stucki die erste Hälfte zusammen. Nach der Pause habe seine Mannschaft die Partie gedreht. „Schöningen warf in der Schlussphase alles nach vorne, traf aber nur den Pfosten.“
Für Acosta war es der zweite 2:1-Erfolg in Folge. Damit hat der Aufsteiger nach zwei Spieltagen sechs Punkte gesammelt und steht auf Rang zwei. Schöningen II bleibt bei drei Punkten und belegt Platz acht.
Trainer Florian Achilles zeigte sich trotz der Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen einen starken Gegner gemacht. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wenn wir unsere Torchancen konsequenter nutzen, können wir das Spiel auch gewinnen.“
Zugleich verwies Achilles auf die Bedeutung der Details: „Gerade in Spielen gegen die Top-Mannschaften der Liga entscheiden am Ende oft Kleinigkeiten. Wir können auf jeden Fall viel Positives aus dem Spiel mitnehmen und werden weiter daran arbeiten, diese entscheidenden Momente noch besser für uns zu nutzen.“