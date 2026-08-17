Acosta dreht das Spiel und bleibt ungeschlagen Der BSC gewinnt auch das zweite Saisonspiel mit 2:1 von red · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der BSC Acosta hat seinen gelungenen Saisonstart fortgesetzt. Gegen den Aufsteiger FSV Schöningen II setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch. Nach zwei Spieltagen steht Acosta mit sechs Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, während Schöningen II mit drei Zählern Achter ist.

Die Gäste erwischten den besseren Beginn und kamen zu mehreren Möglichkeiten. In der 23. Minute belohnte Schildener den Auftakt mit dem 1:0 für Schöningen II. Acosta hatte vor der Pause allerdings die Chance zum Ausgleich: Nach einem Abwehrfehler verfehlte Lukas Bonk das leere Tor aus rund 40 Metern knapp. Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Partie. Ole Schene wurde im Strafraum gefoult und trat selbst zum fälligen Elfmeter an. In der 50. Minute verwandelte der Stürmer zum 1:1.

Stucki entscheidet die Partie Acosta blieb nun offensiv gefährlich und drehte das Spiel. Nach einem Ballgewinn in Strafraumnähe bediente Lukas Bonk den startenden Tim Stucki. Der blieb vor dem Torwart ruhig und überwand ihn in der 63. Minute mit einem Lupfer zum 2:1. Schöningen gab sich damit nicht geschlagen und erhöhte in der Schlussphase den Druck. Ein Abschluss der Gäste landete am Pfosten. Auf der Gegenseite verpassten Ole Schene und Vincent Ibe die Entscheidung zum 3:1. Die Acosta-Abwehr hielt den letzten Angriffen jedoch stand.