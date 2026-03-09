Achtungserfolg verpasst: Scharmbeck verliert in Celle

– Foto: Steffi Rathje

Nachdem die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen schon Spitzenteam A/O überraschte, stellte der Aufsteiger auch den MTV Eintracht Celle vor eine knifflige Aufgabe. Schließlich verpasste SPA erst in der Nachspielzeit ein wichtiges Remis im Kampf um den Ligaverbleib.

Die Scharmbecker waren bemüht, Celle das Spielgerät zu überlassen und selbst Nadelstiche zu setzen. Tatsächlich ging dieser Matchplan zunächst aus - mit dem Manko, die angesprochenen Nadelstiche nicht auf die Ergebnistafel gebracht zu haben.

Letztlich nutzte Celle dann doch die klaren Feldvorteile, um dann den nötigen Freiraum zu erzwingen. Faisal Soma brachte den Favoriten in Führung (44.), der daraufhin die Eintracht lange auf die Siegerstraße führte.

Schließlich gelang es Torben Riemer mit der nötigen Fortune den Ausgleich zu erzwingen (83.). Den einen Punkt hätte die SG im Kampf um den Ligaverbleib nur zu gerne mit auf die Heimreise genommen. Stattdessen glückte Tom Schaper für den MTVE doch noch der Lucky-Punch (90.+2).