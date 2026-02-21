Achtungserfolg: RSV Eintracht 1949 trotzt Regionalligisten

Die Enttäuschung saß zunächst tief, als die Nachricht aus Sachsen-Anhalt eintraf. Das für den morgigen Sonntag um 13:30 Uhr angesetzte Spiel beim VfB Germania Halberstadt musste witterungsbedingt abgesagt werden. Doch anstatt den Spielbetrieb ruhen zu lassen, suchte der RSV Eintracht 1949 die sportliche Herausforderung. Der heutige Test gegen den klassenhöheren FC Hertha 03 Zehlendorf diente als notwendiger Rhythmusgeber in einer schwierigen Phase der Saisonvorbereitung.

Ein intensiver Schlagabtausch unter den Augen von Tom Heilmann

45 Zuschauer hatten sich bei ungemütlichen Bedingungen eingefunden, um dieses Duell David gegen Goliath zu verfolgen. Es entwickelte sich von der ersten Minute an eine Partie, die nichts von einem gewöhnlichen Freundschaftsspiel hatte. Die Emotionalität auf dem Platz war greifbar, da beide Mannschaften die Spielpraxis nach den Ausfällen in ihren jeweiligen Ligen dringend benötigten. Der RSV Eintracht 1949 agierte dabei mutig und versteckte sich keineswegs vor dem Regionalligisten.

Die kuriose Führung durch ein Missgeschick der Gäste

Die Bemühungen der Hausherren wurden in der 29. Minute belohnt, wenn auch unter gütiger Mithilfe des Gegners. Nanitonda Quiala unterlieg ein folgenschwerer Fehler, der im ersten Eigentor des Tages resultierte. Das 1:0 gab dem Team von Patrick Hinze spürbaren Auftrieb. Es war ein Moment purer Erleichterung, die Führung gegen einen Vertreter aus der Regionalliga Nordost in den Händen zu halten und die taktische Disziplin belohnt zu sehen.

Ein Blitzstart in die zweite Halbzeit erhöht den Vorsprung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel setzte der RSV Eintracht 1949 den nächsten Nadelstich. In der 46. Minute war es erneut eine unglückliche Aktion der Berliner Defensive, die den Spielstand veränderte. Jake-Robert Wilton beförderte den Ball in das eigene Netz und sorgte damit für das 2:0. Die 45 Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als der Außenseiter den Vorsprung gegen die Hertha weiter ausbaute.

Die individuelle Klasse des Regionalligisten schlägt zurück

Doch der FC Hertha 03 Zehlendorf bewies Moral. In der 58. Minute gelang den Gästen durch Niklas Doll der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Partie gewann nun noch mehr an Intensität, da die Berliner den Ausgleich mit aller Macht erzwingen wollten. Für den RSV Eintracht 1949 begann eine Phase des leidenschaftlichen Verteidigens.

Später Ausgleichstreffer durch Nasuhi Noah Jones verhindert Sensation

Trotz einer kämpferisch überragenden Leistung der Brandenburger reichte es am Ende nicht ganz für den Sieg. In der 83. Minute war es Nasuhi Noah Jones, der für den FC Hertha 03 Zehlendorf zum 2:2-Endstand traf. Es war ein bitterer Moment für die Mannschaft von Patrick Hinze, die den Sieg so dicht vor Augen hatte. Dennoch überwog nach dem Abpfiff der Stolz über ein Remis, das unter diesen Umständen und gegen diesen Gegner als echter Erfolg gewertet werden darf.