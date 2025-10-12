Achtungserfolg im Test: SSC Weißenfels schlägt Oberliga-Spitzenreiter

Zu einem Testspiel waren die Weißenfelser am Sonnabend zu Gast beim SC Freital. Und beim aktuellen Spitzenreiter der NOFV-Oberliga Süd landete der Verbandsligist einen Achtungserfolg. Treffer von Till Hafkesbrink (49.) und Timm Koch (60.) bescherten dem Saalesportclub einen 2:1-Auswärtssieg. Den Treffer des Oberligisten, der einige Akteure aus der etatmäßigen Stammformation schonte, erzielte Oskar Ohnesorge kurz vor dem Ende (89.).

Nach zuletzt drei Siegen in Serie scheint es, als hätte der SSC Weißenfels den Rhythmus nun auch über das Pflichtspiel-freie Wochenende mitnehmen können. Am kommenden Samstag wartet dann die nächste schwere Aufgabe auf die Oha-Elf. Dann gastiert mit dem SV Dessau 05 der letzte noch unbesiegte Verbandsligist im Burgenlandkreis.

