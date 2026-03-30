Achtungserfolg im Tabellenkeller: BCF punktet gegen Pullach

Erhobenen Hauptes konnten die BCF-Fußballer um Kapitän Patriot Lajqi (Mi.) nach dem überraschenden 0:0-Remis gegen Pullach vom Platz gehen. – Foto: Hans Lippert

Als wirkliches Lebenszeichen im Abstiegskampf ist das torlose Remis gegen den SV Pullach freilich nicht einzuordnen. Gleichwohl schaffte der nach wie vor stark dezimierte BCF Wolfratshausen am Samstag einen ersten und überraschenden Achtungserfolg nach der Winterpause. Ganz zur Zufriedenheit des Trainers. „Wir habe es geschafft, Einstellung und Leistung aus den letzten Spielen bis zum Schluss zu behalten“, bilanzierte Lulzim Kuqi nach dem ersten Punktgewinn unter seiner Ägide.

Damit wäre es fast nichts geworden, hätte Antonio Brandi eingangs der Nachspielzeit vom Punkt getroffen. Da wäre es egal gewesen, dass der Störversuch von Dominik Zaczyk nach Kuqis Einschätzung niemals hätte zum Strafstoß führen dürfen. „Das ist Karma“, stellte der 46-Jährige klar, als Albin Veliqi Brandis Versuch sicher festhielt. Es hätte noch besser kommen können, denn Augenblicke später leitete der BCF nach einem abgefangenen Eckball den Konter ein. Beni Kuqi bediente Hatmi Berisha, der den Ball an den Pfosten setzte.