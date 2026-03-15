Achtungserfolg für FC Fürth beim Spitzenreiter Remis ist aber teuer bezahlt +++ FSG Riedrode macht es spannend +++ Babic erlöst SV Fürth +++ FC 07 mit 4:4 nicht zufrieden von Jan Zehatschek · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Fürth holt einen Punkt beim Spitzenreiter. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Bergstraße (jz/net/ü/niwa/ü). Der FC 07 Bensheim blieb auch im dritten Spiel in Folge in der Gruppenliga ungeschlagen, ärgerte sich aber über zwei verschenkte Punkte. Der zweite Dreier in Folge ohne Gegentor sorgt für weiteres Selbstvertrauen im Rennen gegen den Abstieg beim SV Fürth. Der FC Fürth indes landete einen Achtungserfolg gegen Spitzenreiter Ginsheim, hatte allerdings auch wieder eine Hiobsbotschaft zu verkraften.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim FC Fürth FC Fürth 0 0 Die schlechte Nachricht zuerst: Marco Kaffenberger verletzte sich ohne Fremdeinwirkung, hat wohl eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel und fällt bis auf Weiteres aus. „Wir haben noch drei Innenverteidiger“, sagte FCF-Sportdirektor Marco Knapp: „Es darf jetzt nichts mehr passieren.“ Doch das Ergebnis bei Spitzenreiter Ginsheim sorgte für viel Energie im Team von Coach Ralf Ripperger. Die Fürther waren sogar dicht dran an drei Punkten, haderten aber mit dem Schiedsrichter-Assistenten. Nach Foul an Sielmann gab es zuerst den Elfmeterpfiff, der wieder zurückgenommen wurde (40.). „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, sagte Knapp. Die Partie indes war sehenswert, ein echtes Spitzenspiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten und starken Abwehrreihen. Schiedsrichter: Jüch (SG Arheilgen). – Zuschauer: 100. – Beste FCF-Spieler: Turzer, Ernst, Dahlke.

Die Partie war nervenaufreibend, auch weil die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz fast schon fahrlässig mit ihren Torchancen umging. Claus Kilian und Kevin Siegler trafen Latte, Adam Zbairi Pfosten. „Wir hätten in der ersten Halbzeit mit vier, fünf Toren vorne liegen müssen“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG: „Wir haben gut gespielt, gute Chancen herausgespielt.“ Und nicht zuletzt war Alsbachs Keeper Nikolas Bonias in Topform, parierte in Manier eines Handballtorwarts beste Chancen. Auf der anderen Seite war es Chrsitian Telch – er wurde am Mittwoch Vater –, der eine hervorragende Partie zeigte. Tore: 1:0 Schwalm (44.), 1:1 Akcan (54.), 1:2 Siegler (70.). – Schiedsrichter: Kakmaci (SG Aarbergen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Bonias/Telch.

Zweite Niederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund, die immer tiefer versinkt im Abstiegsstrudel. Doch bis zur Halbzeit lagen die Gäste noch gut im Rennen. Danach aber drehte Griesheim auf und belohnte sich in der Schlussphase für ein insgesamt engagiertes Spiel. Die SGW hingegen hätte mehr aus ihren Chancen machen müssen, ließ zwei Einhundertprozentige in der zweiten Halbzeit liegen. „Wir hätten Minimum ein Tor machen müssen“, sagte Sigmund. „Aber wir waren nicht zielstrebig genug, hatten einige Fehlpässe und waren taktisch nicht ganz auf der Höhe“. Denis Dörsam verletzte sich zu allem Überfluss vor Anpfiff, knickte um und konnte nicht spielen. Tore: 1:0 (28.), 1:1 Naas (45+4.), 2:1 Gecili (70.), 3:1 Volk (82.). – Schiedsrichter: Hautzel (TuS Wirbelau). – Zuschauer: 100. – Beste SGW-Spieler: geschlossene Leistung.

Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann traf spät, aber verdient. „Aber es war ein schwieriges Spiel gegen einen tief stehenden und kompakten Gegner“, sagte Ingelmann, dessen Mannschaft das Spiel jedoch über weite Strecken gut kontrollieren konnte. Und in der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber den Druck. „Aber es war ein Spiel auf Messers Schneide“, so der SVF-Trainer. Tor: 1:0 Babic (89.). – Schiedsrichter: Gouziotis (Frankfurt). – Zuschauer: 150. – Beste SVF-Spieler: geschlossene Leistung.

07-Trainer Constantin Renner sprach „von zwei verschenkten Punkten“. Bensheim ging insgesamt drei Mal in Führung, führte kurz vor Schluss sogar mit zwei Treffern und kassierte in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich per Foulelfmeter. Dieser war in der Entstehung „zweifellos unstrittig“, jedoch parierte Kurz den Schuss. Aus Sicht des Assistenten stand er aber vor der Linie, weshalb der Elfmeter wiederholt wurde und dann im Tor landete. Tore: 1:0 Budimir (5.), 1:1 Zerfass (19.), 2:1 Budimir (58.), 3:1 Hechler (70.), 3:2 Wertge (72.), 4:2 Budimir (76.), 4:3, 4:4 El Mard (78., 90., Elfmeter). – Schiedsrichter: Wiesner (Frankfurt). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: Budimir/Mustafa.

Die Fehlheimer taten sich gegen einen engagierten und giftigen Gegner eine Halbzeit lang schwer und wussten auch über die komplette Spielzeit nicht so richtig zu überzeugen. „Das war ein hartes Stück Arbeit, positiv ist aber die Tatsache, dass wir gewonnen haben“, zog VfR-Trainer Sebastian Lindner ein nüchternes Fazit. Der erste Abschnitt ging klar an die Gäste, nach dem Wechsel schienen sich die Gastgeber gefangen zu haben und lagen mit 3:1 in Führung. Der schnelle Anschluss des TSV (58.) sorgte dann aber für eine turbulente Schlussphase, in der VfR-Schlussmann Kevin Darmstädter die knappe Führung festhielt. Tore: 0:1 Alili (8.), 1:1 Herbel (43.), 2:1 Perchner (49.), 3:1 Müller (56.), 3:2 Beck (58.). – Schiedsrichter: Vogel (Großen-Linden). – Zuschauer: 80. – Bester Fehlheimer Spieler: Darmstädter.