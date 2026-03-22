 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Achtungserfolg für die Rothosen – Weidenhausen ohne Chance

24. Spieltag der Hessenliga

von Jan Gundlach · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Biering

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Hessenliga
FC Gießen
SV Weidenhausen
KSV Baunatal
TG Friedberg

Der 24. Spieltag verlief aus nordhessischer Sicht zweigeteilt: KSV Baunatal nahm in Hummetroth einen wichtigen Auswärtssieg mit und festigten Rang vier, CSC 03 Kassel trotzt dem Dritten FC Gießen ein Unentschieden ab, während SV Weidenhausen in Friedberg deutlich verlor und als Vorletzter weiter unter Druck steht.

Früh im Hintertreffen

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Gücü Friedberg
Türk Gücü FriedbergTG Friedberg
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenhausen
3
0
Abpfiff

Für die Adler setzte es in Friedberg den nächsten Rückschlag. Noah Michel brachte den Gastgeber in Führung, Toni Reljic legte kurz nach der Pause nach und traf später noch ein zweites Mal zum 3:0-Endstand. Besonders bitter: Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lennart Müller musste Weidenhausen die Schlussphase in Unterzahl bestreiten und bleibt damit auf Rang 17 tief im Tabellenkeller.

Chance genutzt

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
0
1
Abpfiff

Die Baunis lösten ihre unangenehme Auswärtsaufgabe in Hummetroth mit der nötigen Effizienz. Serkan Karakoc erzielte bereits in der 19. Minute den Treffer des Tages, danach brachte Baunatal den knappen Vorsprung über die Zeit und sammelte drei wichtige Punkte im Rennen um die Spitzengruppe. Gerade nach dem 3:3 gegen Eddersheim war dieser Sieg für das Team von Tobias Nebe ein klares Signal, dass es oben weiter mitmischen will.

Achtungspunkt gesichert

Heute, 14:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
FC Gießen
FC GießenFC Gießen
1
1
Abpfiff

Die Rothosen zeigten nach dem frühen Rückstand Moral. Mirco Geisler traf per Strafstoß zum 0:1 für Gießen, doch Jon Mogge glich kurz nach der Pause zum 1:1 aus und sicherte dem CSC damit einen wertvollen Punkt gegen eines der stärksten Teams der Liga. Für Kassel ist dieses Remis vor allem deshalb wichtig, weil es im Abstiegskampf nicht nur Zählbares bringt, sondern auch weitere Stabilität.