Achtungserfolg für die Rothosen – Weidenhausen ohne Chance 24. Spieltag der Hessenliga von Jan Gundlach · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Biering

Der 24. Spieltag verlief aus nordhessischer Sicht zweigeteilt: KSV Baunatal nahm in Hummetroth einen wichtigen Auswärtssieg mit und festigten Rang vier, CSC 03 Kassel trotzt dem Dritten FC Gießen ein Unentschieden ab, während SV Weidenhausen in Friedberg deutlich verlor und als Vorletzter weiter unter Druck steht.

Früh im Hintertreffen

Für die Adler setzte es in Friedberg den nächsten Rückschlag. Noah Michel brachte den Gastgeber in Führung, Toni Reljic legte kurz nach der Pause nach und traf später noch ein zweites Mal zum 3:0-Endstand. Besonders bitter: Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lennart Müller musste Weidenhausen die Schlussphase in Unterzahl bestreiten und bleibt damit auf Rang 17 tief im Tabellenkeller. Chance genutzt

Die Baunis lösten ihre unangenehme Auswärtsaufgabe in Hummetroth mit der nötigen Effizienz. Serkan Karakoc erzielte bereits in der 19. Minute den Treffer des Tages, danach brachte Baunatal den knappen Vorsprung über die Zeit und sammelte drei wichtige Punkte im Rennen um die Spitzengruppe. Gerade nach dem 3:3 gegen Eddersheim war dieser Sieg für das Team von Tobias Nebe ein klares Signal, dass es oben weiter mitmischen will. Achtungspunkt gesichert