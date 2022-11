Gegen Rödinghausen war für den SV Straelen mehr als ein 0:0 drin. – Foto: Ralph Görtz

Achtungserfolg für den Tabellenletzten SV Straelen Regionalliga: Der SV Straelen ist beim 0:0 gegen die ambitionierte Mannschaft des SV Rödinghausen über weite Strecken die bessere Mannschaft. Der Gastgeber scheitert einmal mehr an der schlechten Chancenverwertung.

Irgendwie scheint in der laufenden Saison der Regionalliga ein Fluch über der Römerstraße zu liegen. Der SV Straelen hat in der Hinserie, die er am Samstag mit einem 0:0 gegen den SV Rödinghausen abgeschlossen hat, selten einmal so richtig schlecht gespielt. Und sich noch seltener für gute Leistungen belohnen können.

Auch gegen den favorisierten SV Rödinghausen lieferte das Schlusslicht eine starke Vorstellung. Unter dem Strich sprang eine Nullnummer heraus, die im Kampf um den Klassenerhalt nur wenig hilfreich ist – nach der ersten Saisonhälfte hat der SV Straelen elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Meine Mannschaft hat alles gegeben. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren“, sagte Straelens Trainer Bekim Kastrati anschließend auf der Pressekonferenz. „Sie hat sich auch taktisch gut verhalten. Im Normalfall wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber heute nicht. In unserer Situation hätte ich mir schon den Dreier gewünscht.“ Von Beginn an bemühte sich die Heimelf um den Ball und bestimmte mit einem mutigen und engagierten Auftritt das Geschehen auf dem Platz. Vom Rödinghausener Tempofußball, mit dem sich der Gegner noch vor vor einigen Wochen bis an die Tabellenspitze gespielt hatte, war nichts zu erkennen. Vielmehr entschied sich die Mannschaft von SVR-Trainer Carsten Rump auf eine stabile Organisation der Defensive und agierte in Ballbesitz wenig risikofreudig. Gute Chancen für Straelen War die Partie in den ersten 20 Minuten nicht mit Höhepunkten gesegnet, so erspielten sich die Hausherren in der Folgezeit eine Vielzahl guter Möglichkeiten zum Führungstreffer. Marco Cirillo, der als rechter Verteidiger wieder in die Startelf gerückt war, eröffnete den Reigen der Hochkaräter. Seinen Distanzschuss entschärfte Gästetorwart Tiago Estevao mit einem Spreizschritt auf Kosten einer leichten Oberschenkelzerrung. Marcel Heller wurde von Hirotaka Yamada im Strafraum freigespielt, doch der Ex-Profi zog nicht zum Tor durch und brach den Angriff ab (33.). Nach einer Flanke von Cirillo bekam Kenan Dünnwald zu wenig Druck auf den Ball – Estevao lenkte den Ball über den Querbalken. Die größte Chance vergab Kapitän Ole Päffgen nach einem Eckstoß. Völlig frei stehend hämmerte er den Ball aus acht Metern Dstanz in Richtung Straelener Marktplatz (44.).