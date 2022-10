Achtung Vereine - aufpassen

Ein bisschen Fingerspitzengefühl vom BfV wäre schön gewesen aber weit gefehlt. 100€ Strafe zzgl. Gebühr für fehlende Linienrichter in der A-Klasse. Obwohl wir in der Stellungnahme auf das Wetter (9° und Regen) hingewiesen haben und darauf, dass sich von den ca. 15, überwiegend älteren Zuschauern, niemand an die Linie stellen wollte, bestrafte uns der BfV gnadenlos. Auf Nachfrage kam dann noch die Antwort, dass sich die Strafe am unteren Bereich des Vorgesehenen befindet. Ja dann müssen wir wohl noch Danke sagen. Also passt auf und schützt Eure Vereinskasse.