Achtung! Rutschiges Topspiel

Was für ein Spiel – und was für Bedingungen! Im absoluten Topspiel der Liga traf der Tabellenzweite SV Gartenstadt Trudering auf den Tabellendritten ESV München-Ost. Die Ausgangslage versprach Spannung pur, und die Partie hielt – trotz widrigster Umstände – genau das, was sie versprach.

Schon vor Anpfiff war klar: Das Wetter würde eine entscheidende Rolle spielen. Schneefall, der in Schneeregen überging, verwandelte den Platz in eine rutschige Herausforderung. An ein kontrolliertes Kombinationsspiel war kaum zu denken – stattdessen entwickelte sich die Partie über weite Strecken eher zu einem „Schlittschuhrennen“ als zu einem klassischen Fußballspiel.

Starker Beginn des ESV – Ljubo hält Gartenstadt im Spiel

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten Gartenstadt früh unter Druck. Vor allem mit Distanzschüssen sorgte der ESV für Gefahr. Doch Torwart Ljubo zeigte in den ersten 20 Minuten eine überragende Leistung und hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. Ohne ihn hätte Gartenstadt früh in Rückstand geraten können.

Gartenstadt schlägt eiskalt zu

Mit zunehmender Spielzeit fand Gartenstadt besser in die Partie – und nutzte seine Chancen konsequent.

Belmin Pilipovic eröffnete in der 28. Minute den Torreigen zum 0:1. In der zweiten Hälfte erhöhte Filip Martinovic auf 0:2 (50.).

Doch Ruhe kehrte keineswegs ein. Nur vier Minuten später sorgte ein kurioser Treffer für den Anschluss: Ein nicht sauber getroffener Abschluss des ESV rutschte über den schwierigen Untergrund durch und fand plötzlich den Weg ins Tor – nur noch 1:2 (54.).

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 65. Minute nutzte erneut Belmin Pilipovic einen folgenschweren Fehler in der ESV-Defensive. Nach einem zu kurzen Rückpass schaltete er blitzschnell, fing den Ball ab und spitzelte ihn eiskalt zum 1:3 ins Netz – ein Treffer, der sich im Nachhinein als vorentscheidend herausstellen sollte.

Spannung bis zum Schluss

Trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs blieb es bis zum Ende ein Kampfspiel. Geprägt von langen Bällen und vielen Zweikämpfen entwickelte sich eine hektische Schlussphase. In der 90. Minute gelang dem ESV noch der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Timo Knörchen, wodurch es in den letzten Minuten nochmals richtig eng wurde.

Doch Gartenstadt verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mannschaftsleistung und starke Einwechselspieler

Neben den Doppeltorschützen Belmin Pilipovic („Belmo“) waren vor allem Torwart Ljubo und Lale entscheidende Faktoren für den Erfolg. Auch die Einwechselspieler zeigten eine starke Leistung und brachten wichtige Impulse – besonders Alessio Fersini, der sich mit großem Einsatz in jeden Zweikampf warf.

Ein besonderes Zeichen setzte zudem Kapitän Kristijan Stjepanovic: Er verkürzte extra seinen Familienurlaub, um seiner Mannschaft in diesem wichtigen Spiel zur Verfügung zu stehen – eine Leistung, die den Teamgeist eindrucksvoll unterstreicht.

Trainerstimmen

Trainer Knezevic zeigte sich nach Abpfiff zufrieden:

„Auf so einem Platz war es unglaublich schwer, Fußball zu spielen. Unsere Männer in Rot haben das aber kämpferisch richtig gut angenommen.“

Auch Trainer Martinovic betonte den Charakter der Partie:

„Das war heute kein schönes Spiel, sondern harte Arbeit. Umso glücklicher sind wir, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten.“

Fazit

Am Ende steht ein hart erkämpfter 3:2-Auswärtssieg für den SV Gartenstadt Trudering. In einer Partie, die von den äußeren Bedingungen geprägt war und nur wenige klare Torchancen bot, setzte sich die effizientere und kämpferisch überzeugendere Mannschaft durch.

Mit diesem Sieg baut Gartenstadt den Vorsprung auf den direkten Verfolger ESV München-Ost auf nun 9 Punkte aus – ein wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen.

Jetzt geht es erstmal in die wohlverdiente Osterpause.

Frohe Ostern an alle Spieler, Fans und Unterstützer! 🐣⚽